Эксклюзив

Четыре различия между инвестклиматом Украины и Казахстана

26 января 2017, 16:00
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Украина и Казахстан практически одновременно получили независимость. При этом оба государства имели идентичную нормативно-правовую базу для развития экономики. Однако на сегодняшний день в наших странах сформировались заметные различия по отношению к инвесторам. Delo.UA публикует основные из них

Парамжит Калон Парамжит Калон Генеральный директор ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог"

В 2016 году, кроме "АрселорМиттал Кривой Рог" (АМКР), я возглавил еще одно предприятие Группы ArcelorMittal. Это крупнейший металлургический комбинат Казахстана в городе Темиртау, где добывают уголь, железную руду, производят чугун, сталь и прокат.

За неполный год работы в этой должности я увидел ряд различий между Украиной и Казахстаном по отношению к инвесторам, которые влияют не только на работу предприятий Группы, но и в целом на инвестклимат в государстве.

1. Правила въезда в страну

Это первое отличие, которое ощущает лично на себе любой бизнесмен или топ-менеджер.

После назначения на должность генерального директора "АрселорМиттал Темиртау" я практически сразу получил инвесторскую визу, которая появилась в Казахстане еще в 2000 году. Такие визы сроком до 3 лет выдаются реальным инвесторам — руководителям и представителям управленческого звена крупных зарубежных компаний, работающих на рынке Казахстана. Также такая виза может быть предоставлена тем предпринимателям, у кого есть действующие планы по развитию бизнес-проектов, и даже их супругам и несовершеннолетним детям.

Первые руководители организаций, юридических лиц, заключивших с правительством Республики Казахстан инвестиционные контракты и осуществляющие инвестиционную деятельность, включены в перечень лиц, для которых не требуется оформление разрешения на работу.

Даже в аэропорту ко мне относятся как к VIP-персоне.

Более того, в Казахстане есть список 19 государств-инвесторов, для граждан которых определен безвизовый режим сроком до 15 календарных дней с момента пересечения государственной границы. Отраслевым государственным органом в Казахстане является Министерство по инвестициям и развитию, которое на постоянной основе ведет работу с крупными системообразующими предприятиями.

В Украине инвестиции компании ArcelorMittal гораздо масштабнее, чем в Казахстане. Более того, с учетом денег, уплаченных при приватизации меткомбината "Криворожсталь", Группа ArcelorMittal до сих пор является крупнейшим иностранным инвестором в экономику Украины. Но, несмотря на это, я и другие руководители АМКР обязаны здесь ежегодно бороться за получение визы и продление разрешения на трудовую деятельность.

Почему бы правительству Украины не разработать свою визу инвестора? И выдавать ее хотя бы на 5 лет первым лицам компаний и членам совета директоров?

2. Развитие инфраструктуры

В Казахстане в настоящее время дорожно-строительными работами охвачено 2000 км дорог республиканского значения, на этих работах задействовано 72000 человек.

Основные работы ведутся на восьми проектах:

  • завершение проекта "Западная Европа-Западный Китай", проходящего через пять областей Казахстана, соединяя границы Китая и России через Казахстан
  • проект "Центр-Юг", имеющий направление из столицы страны — Астаны в г. Алматы через г. Караганда (г. Темиртау) и Жамбылскую область
  • а также "Центр-Восток", "Бейнеу-Актау", "Алматы-Оскемен", "Астана-Петропавловск", "Актау-Атырау" и "Уральск-Каменка".

После окончания строительства путь из столицы в Темиртау на предприятие "АрселорМиттал Темиртау" будет занимать около 1 часа 10 минут. Кроме того, в Казахстане значительные инвестиции направлены в развитие ж/д транспорта, порты и другие инфраструктурные проекты.

Мы ожидаем улучшения состояния инфраструктуры в Украине, поскольку в данный момент автомобильные дороги, к сожалению, находятся в ненадлежащем состоянии. Ж/д транспорт не на 100% отвечает запросам бизнеса, развитием портов преимущественно занимаются частные инвесторы. После смены руководства в "Укрзализныце" и "Укравтодоре" наметились подвижки в лучшую сторону.

Однако нам пока еще сложно говорить об их необратимости и системности.

3. Инвестиционные форумы и выставки

В 2017 году столица Казахстана Астана примет всемирную выставку "Экспо-2017", что также поможет привлечь мощные инвестиции в страну.

Ожидается, что в выставке "Энергия будущего" примут участие более 100 стран и международных организаций, ее посетит 2-3 миллиона человек.

Украина проводит национальные и региональные инвестиционные форумы. Правительственные делегации ездят с торгово-экономическими миссиями в разные страны мира. Но и проведение более масштабных мероприятий в стране также поспособствует укреплению имиджа Украины на геополитической арене.

4. Взаимоотношения с властью и правоохранительными органами

Главное отличие — в Казахстане нет наглого вмешательства правоохранительных органов, как мы это ощущаем в Украине. Более того, государственные органы полностью поддерживают инвестора.

В Предпринимательском Кодексе Казахстана закреплены нормы, гарантирующие безопасность и сохранность инвестиций предпринимателей.

В частности, безопасность и сохранность инвестиций выражена обязательствами государства по обеспечению защиты прав инвесторов в Республике Казахстан, использовании доходов, разрешении инвестиционных споров и предоставлением государственной поддержки инвестиционной деятельности путем предоставления преференций. Помимо данных мер, в соответствии с Предпринимательским Кодексом гарантируется стабильность при изменении налогового законодательства Казахстана и законодательства о занятости населения в сфере привлечения иностранной рабочей силы.

Помимо этого, создаваемый в Казахстане Международный финансовый центр "Астана" (МФЦА) обеспечит беспрецедентные условия для инвесторов, не имеющие аналогов на территории постсоветского пространства. Среди таковых:

  • освобождение от уплаты налогов сроком на 50 лет (корпоративный подоходный налог (КПН) по доходам от финансовых и вспомогательных услуг, индивидуальный подоходный налог (ИПН), земельный налог, налог на имущество);
  • бесплатная аренда офисного помещения в течение 2 лет;
  • упрощенный валютный, визовый и трудовой режим для органов, участников и работников МФЦА;
  • объединение Астаны с ключевыми финансовыми центрами мира прямым авиасообщением.

Несмотря на то, что Казахстан находится вдали от стран Европы и на почтенном расстоянии от передовых государств Юго-Восточной Азии, там еще в 1990-х годах были приняты важные и прогрессивные решения об отношениях с инвесторами. И сейчас инвестиции в Республику Казахстан делать легко и приятно.

Считаю, что Украине можно позаимствовать ряд решений для улучшения инвестиционного климата. Они не требуют особых вложений и не ведут к финансовым потерям.

Однако реальному либо потенциальному инвестору станет понятно, что в этой стране его действительно хотят видеть и ждут.

Компания ArcelorMittal готова к партнерству с государством в развитии инфраструктуры Украины и в строительной активности. Мы отмечаем результаты реформ, которые внедряются в стране. Как крупнейший иностранный инвестор, надеемся, что в Украине и в дальнейшем будут предприниматься усилия для привлечения инвестиций и последующего снижения затрат в промышленных компаниях.

Автор: Парамжит Калон Парамжит
Калон
Генеральный директор ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог"

По материалам: "Дело"
Раздел: > >
Теги: инвестиции , прямые иностранные инвестиции , арселормиттал кривой рог 24432974 , гмк , инфраструктура

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Четыре различия между инвестклиматом Украины и Казахстана | ГМК | Дело
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