Число миллионеров в мире за год пандемии увеличилось на 5 млн человек — Credit Suisse

К концу 2020 года в мире насчитывалось 56,1 млн долларовых миллионеров, что на 5,2 млн больше, чем годом ранее.

Это следует из отчета Credit Suisse Global Wealth Report.

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Указано, что только США добавили треть от общего числа миллионеров в мире — 1,7 млн новых богачей.

Как отмечается, примерно 1% взрослых в мире — долларовые миллионеры.

При этом миллионеры — редкость в Индии, Индонезии или России: примерно каждый тысячный взрослый.

В то же время миллионеры составляют 3% взрослого населения Италии и Испании.

Перспективы встретить миллионера увеличиваются в направлении Франции, Австрии или Германии (около 4%), и еще больше улучшаются в направлении Бельгии, Нидерландов, Дании или Швеции (около 6%).

Согласно исследованию, еще выше плотность миллионеров в США или Гонконге (более 8%), Австралии (9%), а наибольшая — в Швейцарии (15%).

Как отмечается в отчете, последствия пандемии COVID-19 привели к повсеместному росту неравенства в благосостоянии в 2020 году.

В частности, в странах, где государственная поддержка не была реализована, экономическое влияние пандемии на занятость и доходы в 2020 году, вероятно, нанесло ущерб самым низким группам владельцев богатств, заставив их использовать свои сбережения или больше задолжать.

Напротив, группы с самым высоким уровнем благосостояния относительно не испытали снижения общего уровня экономической активности и, что более важно, они также получили выгоды из цен на акции и на жилье.

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Однако в исследовании уточняется, что рост неравенства также был значительным в 2009 году.

По данным ООН, пандемия COVID-19 подтолкнула к бедности 108 млн работников — после того, как рабочее время резко сократилось и доступ к качественным рабочим местам исчез.

Ранее аналитики выяснили, что самое большое количество миллиардеров на планете живет в Нью-Йорке (США).

Также сообщалось, что 16-летний подросток Макс Хайден из города Хауэлла штата Нью-Джерси в США заработал почти $2 млн на перепродаже дефицитных в пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 товаров.