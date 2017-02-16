Чистый убыток lifecell в 2016 г. сократился почти в 5 раз

Чистый убыток мобильного оператора ООО "Лайфселл" (lifecell) в 2016 году сократился на 79,09% по сравнению с 2015 годом и составил 928,3 млн грн, согласно данным финансового отчета материнской компании Turkcell на ее официальном сайте.

Выручка оператора за 2016 год составила 4,838 млрд грн (на 8,1% больше). Показатель EBITDA за отчетный год уменьшился на 8,7% — до 1,356 млрд грн. Показатель маржи EBITDA снизился на 5,2 пп по сравнению с 2015 годом — до 28%.

Капитальные инвестиции оператора в 2016 году уменьшились на 62,1% и составили 2,256 млрд грн, тогда как годом ранее компания инвестировала 5,959 млрд грн.

Активная абонентская база за прошлый год уменьшилась на 13,2% — до 9,2 млн, показатель ARPU (доход с одного абонента) вырос на 14,4%, до 40,6 грн.

По итогам четвертого квартала 2016 года чистый убыток lifecell сократился на 52,% и составил 62,5 млн грн. Выручка возросла на 13,4% — до 1,314 млрд грн. Показатель EBITDA составил 362,8 млн грн, уменьшившись на 13,8%.

Капитальные инвестиции в последнем квартале года составили 847 млн грн, что на 72,8% больше, чем за аналогичный период 2015 года.

Компания Turkcell (Турция) владеет 100% акций ООО "Лайфселл".