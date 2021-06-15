Что такое веб-аналитика и как она работает

На украинском рынке маркетинговых услуг аналитика сайта (веб-аналитика) считается относительно новым инструментом. Она предусматривает анализ информации о веб-ресурсе, в частности о его посетителях и количестве просмотров.
Для чего нужна web-аналитика
Целью аналитики есть определение аудитории веб-сайта и изучение поведения пользователей. Аналитика для сайта продемонстрирует вам, какие затруднения пользователи испытывают при взаимодействии с веб-ресурсом. Эти данные, в свою очередь, позволят:
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расширить функциональные возможности сайта;
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оптимизировать SEO-продвижение;
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выявить проблемные места в структуре и навигации веб-ресурса;
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провести анализ трафика сайта;
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оптимизировать бюджет на онлайн-продвижение;
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оценить эффективность рекламных кампаний;
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проанализировать контент и его проблемные (отвлекающие) элементы;
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исследовать процесс заполнения онлайн-форм;
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улучшить юзабилити веб-ресурса.
Проще говоря, уберите проблемные зоны или измените их, и впечатления посетителей от сайта изменятся в лучшую сторону, соответственно, ваш бизнес улучшиться.
Какие бывают этапы веб-аналитики
Чтобы грамотно провести аналитику веб-ресурса, стоит проделывать работу шаг за шагом. Так, веб аналитика включает следующие этапы:
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Сбор данных. На этой стадии анализируется аудитория сайта (количество, пол, локация, ее поведение на веб-ресурсе и прочее), источники трафика, товарные предложения, заказы и т.д. Однако не всегда нужно вычислять все показатели, основной акцент — на информации, которая нужна для решения поставленных задач.
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Разработка ключевых показателей эффективности (KPI). Эта стадия предусматривает использование коэффициентов и внедрение их в бизнес-стратегии.
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Эксперименты и тестирования (A/B-тестирование).
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Обработка данных в информацию (метрики). Все собранные данные нужно объединить и привести к единому формату.
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Создание онлайн-стратегии. Этот этап касается формирование целей и задач для совершенствования веб-ресурса организации или бизнеса.
В аналитике самым важным процессом считается не сбор данных (часть из них можно собрать бесплатно), а именно интерпретация. Ведь качественная стратегия позволит существенно улучшить интернет-бизнес. Даже если владельцу сайта кажется, что веб-ресурс работает хорошо, то все равно аналитики способны его "прокачать", чтобы он заработал еще лучше.
Где можно заказать веб-аналитику
Услуги веб-аналитики предоставляет агентство интернет маркетинга Ланет CLICK. В его команде — только лучшие веб-аналитики, которые проанализируют сайт и создадут оптимальную стратегию для его улучшения. Это, в свою очередь, позволит вам вкладывать меньше денег на продвижение, больше зарабатывать и максимально автоматизировать все возможные процессы на веб-ресурсе. Диджитал-агентство работает с разными проектами. Среди них — репутационные и софтверные проекты, онлайн-сервисы, интернет-магазины, информационные сайты.
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