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Что такое веб-аналитика и как она работает

На украинском рынке маркетинговых услуг аналитика сайта (веб-аналитика) считается относительно новым инструментом. Она предусматривает анализ информации о веб-ресурсе, в частности о его посетителях и количестве просмотров

Что такое веб-аналитика и как она работает Что такое веб-аналитика и как она работает

На украинском рынке маркетинговых услуг аналитика сайта (веб-аналитика) считается относительно новым инструментом. Она предусматривает анализ информации о веб-ресурсе, в частности о его посетителях и количестве просмотров.

Для чего нужна web-аналитика

Целью аналитики есть определение аудитории веб-сайта и изучение поведения пользователей. Аналитика для сайта продемонстрирует вам, какие затруднения пользователи испытывают при взаимодействии с веб-ресурсом. Эти данные, в свою очередь, позволят:

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  • расширить функциональные возможности сайта;

  • оптимизировать SEO-продвижение;

  • выявить проблемные места в структуре и навигации веб-ресурса;

  • провести анализ трафика сайта;

  • оптимизировать бюджет на онлайн-продвижение;

  • оценить эффективность рекламных кампаний;

  • проанализировать контент и его проблемные (отвлекающие) элементы;

  • исследовать процесс заполнения онлайн-форм;

  • улучшить юзабилити веб-ресурса.

Проще говоря, уберите проблемные зоны или измените их, и впечатления посетителей от сайта изменятся в лучшую сторону, соответственно, ваш бизнес улучшиться.

Какие бывают этапы веб-аналитики

Чтобы грамотно провести аналитику веб-ресурса, стоит проделывать работу шаг за шагом. Так, веб аналитика включает следующие этапы:

  1. Сбор данных. На этой стадии анализируется аудитория сайта (количество, пол, локация, ее поведение на веб-ресурсе и прочее), источники трафика, товарные предложения, заказы и т.д. Однако не всегда нужно вычислять все показатели, основной акцент — на информации, которая нужна для решения поставленных задач.

  2. Разработка ключевых показателей эффективности (KPI). Эта стадия предусматривает использование коэффициентов и внедрение их в бизнес-стратегии.

  3. Эксперименты и тестирования (A/B-тестирование).

  4. Обработка данных в информацию (метрики). Все собранные данные нужно объединить и привести к единому формату.

  5. Создание онлайн-стратегии. Этот этап касается формирование целей и задач для совершенствования веб-ресурса организации или бизнеса.

В аналитике самым важным процессом считается не сбор данных (часть из них можно собрать бесплатно), а именно интерпретация. Ведь качественная стратегия позволит существенно улучшить интернет-бизнес. Даже если владельцу сайта кажется, что веб-ресурс работает хорошо, то все равно аналитики способны его "прокачать", чтобы он заработал еще лучше.

Где можно заказать веб-аналитику

Услуги веб-аналитики предоставляет агентство интернет маркетинга Ланет CLICK. В его команде — только лучшие веб-аналитики, которые проанализируют сайт и создадут оптимальную стратегию для его улучшения. Это, в свою очередь, позволит вам вкладывать меньше денег на продвижение, больше зарабатывать и максимально автоматизировать все возможные процессы на веб-ресурсе. Диджитал-агентство работает с разными проектами. Среди них — репутационные и софтверные проекты, онлайн-сервисы, интернет-магазины, информационные сайты.

По вопросам стоимости услуг обращайтесь по телефону +38 (044) 225-19-00 или пишите нам: lanetclick@lanet.ua! Мы на связи!

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