После соглашения с "Киевстаром" Uklon выходит на рынки Казахстана, Узбекистана и Пакистана

В марте 2025 года один из крупнейших игроков на украинском рынке мобильной связи – компания " Киевстар" – приобрел сервис вызова авто Uklon. Соглашение стоимостью более 155 миллионов долларов стало знаковым не только для IT-сектора, но и для всего украинского бизнеса в условиях войны.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на интервью CEO Uklon Сергея Гришкова, которое он дал "ЭП".

Гришков прогнозирует удвоение капитализации компании в ближайшие годы — и это утверждение, похоже, имеет реальные основания.

Несмотря на вызовы военного времени, Uklon продемонстрировал финансовый рост, выйдя на стабильную прибыль и впервые закрепившись на новом иностранном рынке — в Узбекистане.

После поглощения "Киевстаром" Uklon стал частью международной группы Veon, обладающей мощной операционной базой во многих странах. Это дало украинскому бизнесу стратегическое преимущество при выборе новых рынков. Уже сейчас команда работает над кейсами в Казахстане, Пакистане и Узбекистане совместно с телеком-операторами группы, анализируя локальные рынки и запрос на услуги перевозок.

"Это новый для нас формат. Мы уже работаем над кейсами в Казахстане, Пакистане и Узбекистане. Как я говорил, мы создали рабочую группу с представителями Jazz, анализируем рынки, запускаем исследования", — сказал он.

Ранее Uklon называл приоритетными странами для экспансии в ЕС страны Балтии, Польши, Словакии, Чехии.

Гришков подчеркивает, что для компании важно не только географическое присутствие, но прежде всего доля дохода из-за пределов Украины. Именно в этом направлении команда планирует масштабирование.

Несмотря на то, что полная интеграция ИТ-инфраструктуры с "Киевстаром" еще не состоялась из-за действия действующих контрактов (в частности, на облачные сервисы), компания уже использует новые возможности на базовом уровне. Да, "Киевстар" стал корпоративным клиентом Uklon, а в будущем стороны стремятся построить smart-партнерство.

Одно из главных направлений синергии – более эффективное привлечение и содержание водителей и пассажиров. Здесь преимущество на стороне телеком-гиганта: благодаря большим массивам данных о пользователях можно формировать персонализированные предложения, улучшать программы лояльности и точнее работать с целевыми сегментами. Именно это, по словам CEO Uklon, позволит бизнесу масштабироваться быстрее и эффективнее.

Uklon, научившийся зарабатывать в кризисных условиях, сегодня имеет не только ресурс, но и четкое видение международной стратегии. После неудачных попыток выйти на иностранные рынки в предыдущие годы, компания впервые демонстрирует признаки устойчивого закрепления за пределами Украины — с потенциалом для роста, на который еще несколько лет назад нельзя было рассчитывать.

Напомним также, что в декабре Uklon ввел курьерскую доставку на мототранспорте для бизнеса. Услугу тоже сначала запустили только в Киеве, но в будущем компания пообещала рассмотреть расширение географии.