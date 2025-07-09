Після угоди з "Київстаром" Uklon входить на ринки Казахстану, Узбекистану та Пакистану

У березні 2025 року один з найбільших гравців на українському ринку мобільного зв’язку — компанія "Київстар" — придбав сервіс виклику авто Uklon. Угода вартістю понад 155 мільйонів доларів стала знаковою не лише для IT-сектору, а й для всього українського бізнесу в умовах війни.

Про це інформує Delo.ua з посиланням інтерв'ю CEO Uklon Сергія Гришкова, яке він дав "ЕП".

Гришков прогнозує подвоєння капіталізації компанії в найближчі роки — і це твердження, здається, має реальні підстави.

Попри виклики воєнного часу, Uklon продемонстрував фінансове зростання, вийшовши на стабільний прибуток і вперше закріпившись на новому іноземному ринку — в Узбекистані. За словами Гришкова, в цій країні компанія показує кратне зростання рік до року, що відкриває нові горизонти експансії.

Після поглинання "Київстаром" Uklon став частиною міжнародної групи Veon, яка має потужну операційну базу в багатьох країнах. Це дало українському бізнесу стратегічну перевагу при виборі нових ринків. Вже зараз команда працює над кейсами в Казахстані, Пакистані та Узбекистані, спільно з телеком-операторами групи, аналізуючи локальні ринки та запит на послуги перевезень.

"Це новий для нас формат. Ми вже працюємо над кейсами в Казахстані, Пакистані та Узбекистані. Як я казав, ми створили робочу групу з представниками Jazz, аналізуємо ринки, запускаємо дослідження", - сказав він.

Раніше Uklon називав пріоритетними країнами для експансії в ЄС країни Балтії, Польщу, Словаччину, Чехію.

Гришков підкреслює, що для компанії важлива не лише географічна присутність, а насамперед частка доходу з-за меж України. Саме в цьому напрямі команда планує масштабування.

Попри те, що повної інтеграції ІТ-інфраструктури з "Київстаром" ще не відбулося через дію чинних контрактів (зокрема, на хмарні сервіси), компанія вже використовує нові можливості на базовому рівні. Так, "Київстар" став корпоративним клієнтом Uklon, а в майбутньому сторони прагнуть збудувати smart-партнерство.

Один з головних напрямів синергії — ефективніше залучення та утримання водіїв і пасажирів. Тут перевага на боці телеком-гіганта: завдяки великим масивам даних про користувачів, можна формувати персоналізовані пропозиції, покращувати програми лояльності та точніше працювати з цільовими сегментами. Саме це, за словами CEO Uklon, дозволить бізнесу масштабуватись швидше й ефективніше.

Uklon, який навчився заробляти в кризових умовах, сьогодні має не лише ресурс, а й чітке бачення міжнародної стратегії. Після невдалих спроб вийти на іноземні ринки в попередні роки, компанія вперше демонструє ознаки сталого закріплення за межами України — із потенціалом для зростання, на яке ще кілька років тому годі було й розраховувати.

Нагадаємо також, що в грудні Uklon запровадив кур'єрську доставку на мототранспорті для бізнесу. Послугу теж спершу запустили лише в Києві, але у майбутньому компанія пообіцяли розглянути розширення географії.