Standard One запускает новый доходный дом на Нивках в Киеве

В микрорайоне Нивки в Киеве компания Standard One приступила к строительству клубного жилого дома на 157 квартир. Новый проект продолжает традицию строительства высоколиквидной жилой недвижимости в концепции Built-to-Rent, специально предназначенной для дальнейшей сдачи в аренду.

Особенности проекта

Как сообщил СЕО компании-застройщика Сергей Фитель, данное энергосберегающее решение уже активно используется в Европе, однако для Киева это первый подобный проект в рамках жилого многоквартирного строительства.

В планах также модернизация инженерных сетей. Проектом предусмотрена реконструкция существующей трансформаторной подстанции с полной заменой трансформаторов на более мощные и эффективные. Кроме того, планируется переложение водопровода сети водоснабжения, замена пожарных гидрантов, реконструкция колодцев и прочистка канализационных трубопроводов.

Предусмотрено также доступное для всех жителей района укрытие, полностью оборудованное для длительного пребывания значительного количества людей (с санузлами, вентиляцией, отоплением, местом хранения пищи).

Проект реализуется с учетом новых ДБН. Все входы в дом будут безбарьерными, включая выход на крышу, где планируется обустроить зону отдыха, коворкинг, спортзал и пространство для барбекю с панорамой на город.

"Проект вобрал в себя опыт последних восьми лет. Это сочетание компактности, энергоэффективности и комфортного внутреннего пространства, работающего и для жителей, и для инвесторов", — отмечает Сергей Фитель.

Сохранить деревья

Представители компании сообщают, что перед началом строительных работ обследовали зеленые насаждения вместе с представителями КП "Киевзеленстрой" и Департаментом защиты окружающей среды и природной среды. Застройщик обязуется:

хранить деревья,

уплатить около полумиллиона гривен в бюджет города на восстановление зеленых насаждений.

Сейчас идет работа по подписанию меморандума по поддержанию добрососедских отношений с жителями соседних домов, по аналогии как это было в предыдущих проектах.

О компании застройщика

Standard One является столичным застройщиком, работающим с 2016 года в сегменте доходной недвижимости.

В настоящее время сеть домов Standard One насчитывает три проекта: уже завершен S1 ВДНХ, в процессе строительства — S1 Obolon и S1 Terminal.

Напомним, в Украине начали работать доходные дома по принципу S1 REIT.

Теперь в доходные дома S1 можно инвестировать с минимальными средствами благодаря инструменту S1 REIT, где вы можете покупать недвижимость метрами, а не отдельными квартирами. Это значительно расширяет список потенциальных инвесторов и делает процесс инвестирования в жилую недвижимость более доступным.

Концепт Build-to-Rent гарантирует высококлассный сервис для арендаторов и инвесторов. Первые получают качественное жилое пространство с опциями гостиничного обслуживания. Вторые – стабильный пассивный доход, не требующий вовлечения в процесс управления объектом.