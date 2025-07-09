Standard One запускає новий прибутковий будинок на Нивках у Києві

У мікрорайоні Нивки у Києві компанія Standard One розпочала будівництво клубного житлового будинку на 157 квартир. Новий проєкт продовжує традицію будівництва високоліквідної житлової нерухомості в концепції Built-to-Rent, спеціально створеної для подальшої здачі в оренду.

Особливості проєкту

Згідно з інформацією про проєкт, для забезпечення будинку теплом та гарячою водою передбачено встановлення теплових насосів, що усуне навантаження на наявні мережі теплопостачання. Як розповів СЕО компанії-забудовника Сергій Фітель, дане енергоощадне рішення вже активно використовується у Європі, однак для Києва це перший подібний проєкт в рамках житлового багатоквартирного будівництва.

У планах також модернізація інженерних мереж. Проєктом передбачено реконструкцію наявної трансформаторної підстанції з повною заміною трансформаторів на більш потужні та ефективні. Крім того, планується перекладання водопроводу мережі водопостачання, заміна пожежних гідрантів, реконструкція колодязів та прочищення каналізаційних трубопроводів.

Передбачено також доступне для всіх мешканців району укриття, повністю облаштоване для тривалого перебування значної кількості людей (з санвузлами, вентиляцією, опаленням, місцем для зберігання їжі).

Проєкт реалізується з урахуванням нових ДБН. Усі входи у будинок будуть безбар’єрними, включно з виходом на дах, де планується облаштувати зону відпочинку, коворкінг, спортзал і простір для барбекю з панорамою на місто.

"Проєкт увібрав у себе досвід останніх восьми років. Це поєднання компактності, енергоефективності та комфортного внутрішнього простору, який працює і для мешканців, і для інвесторів", - зауважує Сергій Фітель.

Зберегти дерева

Представники компанії повідомляють, що перед початком будівельних робіт провели обстеження зелених насаджень разом з представниками КП "Київзеленбуд" та Департаментом захисту довкілля та природного середовища. Забудовник зобов’язується:

зберігати дерева,

сплатити близько півмільйона гривень в бюджет міста на відновлення зелених насаджень.

Наразі іде робота з підписання меморандуму для підтримання добросусідських відносин з мешканцями сусідніх будинків, по аналогії як це було у попередніх проєктах.

Про компанію забудовника

Standard One є столичним забудовником, що з 2016 року працює в сегменті дохідної нерухомості.

Наразі мережа будинків Standard One налічує три проєкти: уже завершений S1 ВДНГ, в процесі будівництва — S1 Obolon і S1 Terminal.

Нагадаємо, в Україні почали працювати прибуткові будинки за принципом S1 REIT.

Тепер в прибуткові будинки S1 можна інвестувати з мінімальними коштами завдяки інструменту S1 REIT, де ви можете купувати нерухомість метрами, а не окремими квартирами. Це значно розширює перелік потенційних інвесторів та робить процес інвестування в житлову нерухомість доступнішим.

Концепт Build-to-Rent гарантує висококласний сервіс для орендарів та інвесторів. Перші отримують якісний житловий простір з опціями готельного обслуговування. Другі – стабільний пасивний дохід, який не вимагає залучення у процес управління об'єктом.