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В Україні з'явились прибуткові будинки, в яких можна квартири купувати частками
В Україні почали працювати дохідні будинки за принципом Build-to-Rent: де можна інвестувати в нерухомість з мінімальними коштами, купуючи не квартиру, а окремі квадратні метри.
Новий інструмент для інвестування в нерухомість дає можливість стати співвласником квадратних метрів в житлових будинках.
Компанія Standard One, що спеціалізується на проєктах Build-to-Rent (Будує-для-Оренди), оголосила про запуск нового продукту S1 REIT. Це пілотний проєкт, який передачатиме купівлю квадратних метрів у прибуткових будинки для подальшої здачі квартир в оренду.
Дохід, який прогнозують в компанії, становить від 8,2% річних у валюті та може бути більшим залежно від обраного об'єкта нерухомості, наголошується у пресрелізі компанії.
Інструмент Build-to-Rent з'явився в час надактивного ринку оренди житла у Києві, коли . збільшується попит та зростають орендні ставки. За 2024 рік приріст середньої ціни на оренду однокімнатної квартири в столиці становив 21% у валюті. За цих умов інвестування у нерухомість під оренду стає ще більш привабливим.
“Потенційна ємність ринку величезна. Особливо в сегменті нового якісного житла. Чим краще інфраструктура та більше переваг у проєкту – тим вищою є його ціна. Такі об'єкти, як S1, забезпечують стабільну прибутковість без "простою”, – пояснює CEO Standard One Сергій Фітель.
За його словами, Build-to-Rent - це висококласний сервіс для орендарів та інвесторів. Перші отримують якісний житловий простір з опціями готельного обслуговування. Другі – стабільний пасивний дохід, який не вимагає залучення у процес управління об'єктом. "Пілотний проєкт S1 ВДНГ з 2019 року свідчить про успішність такої моделі, адже заповнюваність в будинку сягає 99%”, – наголосив він.
S1 REIT є кроком масштабування наявного концепту. Тепер, щоб долучитися до проєкту, достатньо інвестувати суму в еквіваленті приблизної вартості квадратного метра. Це значно розширює перелік потенційних інвесторів та робить процес інвестування в житлову нерухомість доступнішим.
Придбати квадратні метри під інвестицію можна в першому проєкті Standard One – S1 ВДНГ. Це вже готовий та заселений орендарями будинок, з майже нульовою вакантністю, який дозволяє інвесторам отримувати від 8,2% у валюті. Незабаром також планується відкриття фонду S1 Obolon, де прогнозується 10% у валюті.
Як працює дохідна нерухомість
Принцип, за яким працює дохідна нерухомість: девелопер створює проєкт, який передає в управління керуючої компанії для отримання прибутку власниками.
Де-юре - це купівля інвестиційних сертифікатів, які підкріплені реальними квадратними метрам. Якщо у фонді є певна кількість квадратних метрів, на них випускають інвестиційні сертифікати, пояснюють в комепнії. Фактично людина купує ці сертифікати, але стає співвласником не квартири чи апарту, а квадратних метрів. Далі фонд ці квадрати здає в оренду - таким чином формується дохід, що виплачуєься співвласникам у вигляді щоквартальних дивідентів.
“Інвестиційні фонди нерухомості вже є на ринку. Їх успіх підтверджує запит на такі інструменти. Якщо раніше для інвестицій в нерухомість потрібна була значна сума коштів, то тепер ця можливість відкривається багатьом, оскільки поріг інвестування став мінімальним”, – додає Сергій Фітель.
REIT передбачає не лише простий вхід в інвестицію, а у разі потреби - зручний вихід. Компанія також створює закрите ком’юніті для інвесторів, де вони можуть обмінюватися досвідом, обговорювати ринкові можливості та комунікувати один з одним, розширюючи свої інвестиційні портфелі.
Як писало раніше Delo.ua, у Києві на орендну ставку впливає тип будинку в залежності від того, хрущовка це, царський будинок чи новий ЖК.