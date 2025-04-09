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В Украине появились доходные дома, в которых можно купить часть квартиры
В Украине заработали доходные дома по принципу S1 REIT: где можно инвестировать в недвижимость с минимальными средствами, покупая не квартиру, а отдельные квадратные метры.
Новый инструмент для инвестирования в недвижимость позволяет стать совладельцем не объекта, а квадратных метров в жилых домах.
Компания Standard One, специализирующаяся на проектах Build-to-Rent (Строит-для-Аренды), объявила о запуске нового продукта S1 REIT (от Real Estate Investment Trust - от общего названия инвестиционніх фондов по недвижимости). Это пилотный проект, который будет передавать покупку квадратных метров в доходные дома для последующей сдачи квартир в аренду.
Доходные дома в Киеве были и раньше, однако сегодня появился новый инструмент, позволяющий инвестировать в эти дома, не покупая отдельную квартиру, а через инвестиционный фонд недвижимости.
Доход, который прогнозируют в компании, составляет от 8,2% годовых в валюте и может быть больше в зависимости от выбранного объекта недвижимости, отмечается в пресс-релизе компании.
Инструмент S1 REIT появился во время сверхактивного рынка аренды жилья в Киеве, когда. увеличивается спрос и растут арендные ставки. За 2024 год рост средней цены на аренду однокомнатной квартиры в столице составил 21% в валюте. В этих условиях инвестирование в недвижимость в аренду становится еще более привлекательным.
"Потенциальная емкость рынка огромна. Особенно в сегменте нового качественного жилья. Чем лучше инфраструктура и больше преимуществ в проекте — тем выше его цена. Такие объекты, как S1, обеспечивают стабильную прибыльность без "простой", — объясняет CEO Standard One Сергей Фитель.
По его словам, Build-to-Rent – это высококлассный сервис для арендаторов и инвесторов. Первые получают качественное жилое пространство с опциями гостиничного обслуживания. Вторые – стабильный пассивный доход, не требующий вовлечения в процесс управления объектом. "Пилотный проект S1 ВДНХ с 2019 года свидетельствует об успешности такой модели, ведь заполняемость в доме достигает 99%", — подчеркнул он.
S1 REIT является шагом масштабирования существующего концепта. Теперь, чтобы присоединиться к проекту, достаточно инвестировать сумму в эквиваленте примерной стоимости квадратного метра. Это значительно расширяет список потенциальных инвесторов и делает процесс инвестирования в жилую недвижимость более доступным.
Приобрести квадратные метры под инвестицию можно в первом проекте Standard One – S1 ВДНХ. Это уже готовый и заселенный арендаторами дом с почти нулевой вакантностью, позволяющий инвесторам получать от 8,2% в валюте. В скором времени также планируется открытие фонда S1 Obolon, где прогнозируется 10% в валюте.
Как работает доходная недвижимость
Принцип, по которому работает доходная недвижимость: девелопер создает проект, передающий в управление управляющей компании для получения прибыли собственниками.
Де-юре – это покупка инвестиционных сертификатов, подкрепленных реальными квадратными метрами. Если фонд имеет определенное количество квадратных метров, на них выпускают инвестиционные сертификаты, объясняют в комепнии. Фактически человек покупает эти сертификаты, но становится совладельцем не квартиры или апарта, а квадратных метров. Далее фонд эти квадраты сдает в аренду – таким образом формируется доход, выплачиваемый совладельцам в виде ежеквартальных дивидендов.
"Инвестиционные фонды недвижимости уже есть на рынке. Их успех подтверждает запрос на такие инструменты. Если раньше для инвестиций в недвижимость требовалась значительная сумма средств, то теперь эта возможность открывается многим, поскольку порог инвестирования стал минимальным", — добавляет Сергей Фитель.
REIT предполагает не только простой вход в инвестицию, а в случае необходимости удобный выход. Компания также создает закрытое комьюнити для инвесторов, где они могут обмениваться опытом, обсуждать рыночные возможности и общаться друг с другом, расширяя свои инвестиционные портфели.
Как писало ранее Delo.ua, в Киеве на арендную ставку влияет тип дома в зависимости от того, хрущевка ли это, царский дом или новый ЖК.