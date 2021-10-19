Промышленность 10 минут назад

Coca-Cola планирует достичь углеродной нейтральности к 2040 году

Компания планирует инвестировать в инициативу по сокращению выбросов до 2025 года 250 млн долларов

Фото: GettyImages Фото: GettyImages
Фото: GettyImages

Производитель напитков Coca-Cola HBC объявил о намерении достичь углеродной нейтральности в пределах всей цепи сбыта до 2040 года.

Как сообщает украинское подразделение компании, чтобы добиться этой цели, компания сократит выбросы углекислого газа для прямых и косвенных операций в пределах всей цепи сбыта сначала на 25% до 2030 года, а в течение следующих десяти лет — на 50%.

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"Что касается 90% выбросов, которые возникают в результате действий третьих лиц, Coca-Cola HBC обеспечит расширение партнерских отношений с поставщиками. Если определенные выбросы полностью сократить невозможно, их влияние будет смягчено благодаря инвестициям в другие мероприятия по защите климата", — говорится в сообщении.

Как отметил исполнительный директор Coca-Cola HBC Зоран Богданович, это обязательство является конечной целью стратегии, которую компания реализует уже много лет.

"Оно полностью соответствует философии нашего бизнеса — поддерживать социально-экономическое развитие общин и усиливать положительное влияние на окружающую среду. И то, и другое является неотъемлемой частью нашего роста. Хотя мы еще не имеем ответов на все вопросы, наш план, история достижений и партнерский подход добавляют уверенности в будущем результате," — подчеркнул он.

Для достижения поставленной цели Coca-Cola планирует инвестировать 250 млн долларов в инициативу по сокращению выбросов до 2025 года и обеспечить дальнейшую декарбонизацию прямых операций вследствие полного перехода на возобновляемые и низкоуглеродистые источники электроэнергии благодаря постоянным улучшением и инновациям в области энергоэффективности.

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Также компания намерена ускорить переход к упаковке закрытого цикла с более низким содержанием углерода благодаря использованию вторичного PET, отказу от упаковки и фасовке товара в многократную упаковку, а также отказу от пластика во вторичной упаковке.

Кроме того, Coca-Cola будет предоставлять клиентам энергоэффективные и экологически чистые холодильники, сокращать выбросы, образующиеся при производстве сельскохозяйственной продукции, а также ведет программу Green Fleet ("Экологический автопарк"), предусматривающая переход к безуглеродным или низкоуглеродистым транспортных средствам.

Кроме того, для долгосрочной мотивации руководства Coca-Cola будет учитывать результаты, полученные в ходе работы над снижением уровня выбросов CO2.

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В компании подчеркивают, что за последнее десятилетие вдвое сократили объем прямых выбросов углекислого газа и приняли план сокращения выбросов для удержания глобального потепления в пределах 1,5 градуса до 2030 года.

Напомним, что об аналогичных планах заявил месяцем ранее конкурент Coca-Cola — компания PepsiCo.

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