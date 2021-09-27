ЕС предложил Украине перейти на климатическую нейтральность на 10 лет раньше

Европейский Союз (ЕС) предложил Кабинету министров Украины определиться с конкретными ориентирами для достижения климатической нейтральности на 10 лет раньше запланированного срока.

Об этом заявил представительство ЕС в Украине по итогам второго заседания рабочей группы в рамках диалога с Green Deal между Украиной и ЕС, передает Green Deal.

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"ЕС приветствует представление Украины обновленного национально определенного вклада в Парижское соглашение (НОВ2) с усиленными целями, а также поощряет ее к продолжению работы над конкретными ориентирами для достижения климатической нейтральности к 2050 году и согласовать свои отраслевые стратегии с этой целью", — говорится в заявлении по итогам второго заседания рабочей группы в рамках диалога по Green Deal между Украиной и ЕС.

При этом, представители Евросоюза отметили необходимость проведения реформ в Украине и укрепления административной возможности для выполнения обязательств усиленного НОВ2 и для возможного дополнительного сокращения выбросов.

"ЕС подчеркнул необходимость скорейшего принятия, внедрения и обеспечения соблюдения экологического законодательства Украины (в частности, в вопросе обращения с отходами, промышленных выбросов, экологического контроля, Изумрудной сети) и Государственной стратегии управления лесами", — заявили в организации.

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В свою очередь, глава группы поддержки Украины в Еврокомиссии Катарина Матернова в ходе заседания отметила готовность ЕС поддержать дальнейшие усилия Украины, в том числе путем предоставления финансовой помощи для создания полноценной системы климатического управления на основе долгосрочных целей по достижению страной климатической нейтральности.

Украина в соответствии с НОВ2 должна к 2030 году сократить выбросы парниковых газов на 65% от уровня 1990 года, а к 2060 году — достичь климатической нейтральности. Такие цели поставлены и утверждены постановлением Кабмина от 30 июля 2021 года.

Ранее страны G7 поставили цель достичь углеродной нейтральности не позднее 2050 года. Также Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония намерены перейти на преимущественно декарбонизированную энергетику в 2030-х и инвестировать не менее $500 млрд в ближайшие 5 лет, чтобы ускорить реализацию климатических задач.

Таким образом страны G7 подчеркивают приверженность Парижскому соглашению по климату и задаче ограничить повышение средней температуры Земли величиной 1,5 градуса Цельсия.