"Дарница" провела онлайн-экскурсию для желающих работать в фармацевтике

В рамках Всеукраинского проекта "Выбери профессию своей мечты" фармацевтическая компания "Дарница" провела онлайн-экскурсию для молодежи, показав тонкости производственного процесса.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Цель мероприятия, как и проекта в целом, — показать подросткам и студентам перспективы работы в топ-компаниях Украины и предотвратить эмиграцию талантливой молодежи и специалистов разных отраслей за границу, которая становится активнее из года в год. При этом одной из наиболее инновационных, прибыльных и динамично развивающихся является фармацевтическая отрасль.

"Мы в компании совместно работаем, чтобы помогать медицинским работникам и пациентам улучшать качество жизни благодаря науке, инновациям и доступности каждому. Мы используем в работе самое современное оборудование, пользуемся современными ИТ-технологиями, осуществляем инвестиции в профессиональное развитие талантов наших сотрудников, ведь они залог нашего успеха", — заявила директор по управлению персоналом фармкомпании "Дарница" Елена Соколова.

Она подчеркнула, что "Дарница" всегда рада молодым кадрам и с радостью инвестирует в развитие будущей нации специалистов, сотрудничая с Украинским католическим университетом и участвуя в таких образовательных проектах, как "Выбери профессию своей мечты".

Как отмечают представители "Дарницы", перечень доступных в фармацевтической отрасли профессий очень широк, и компании нужны самые разные кадры – от бухгалтеров и маркетологов до химиков и фармацевтов.

Поэтому кроме непосредственного наблюдения за процессом изготовления лекарственных средств в промышленных объемах в ходе онлайн-экскурсии молодежь также ознакомилась со спецификой работы специалистов различных профессий, в частности микробиолога, ИT-специалиста, инженера по использованию оборудования.

"Фармацевтическая компания "Дарница" имеет уникальный для Украины полностью автоматизированный 12-ярусный складской комплекс, использующий роботизированные механизмы. Процесс проходит без вмешательства человека, поэтому требует обслуживания ИT-специалистов.

"Также производственные мощности имеют сложные системы проверки качества воды/воздуха, которые должны соответствовать самым строгим стандартам, что тоже нуждается в поддержке ИТ-службы. Поэтому кроме обычного обслуживания ИТ-процессов в компании перед специалистами в этой области стоят достаточно интересные задачи", — рассказывают на предприятии.

По данным инфографического справочника "Фармацевтика Украины 2021", в отечественном фармпроизводстве работают более 24 тысяч человек, а средняя заработная плата в отрасли составляет более 21 тысяч грн.

Фармацевтическая компания "Дарница" основана в 1930 году. С 1998 года лидер в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. Портфолио компании включает в себя 210 брендов лекарственных средств. На предприятии функционируют 14 производственных линий, сертифицированных по стандарту GMP. Продукция "Дарницы" экспортируется в 16 стран мира.

В течение 2010-2020 годов компания инвестировала 1,218 млрд гривен в модернизацию и развитие производства. Бренд "Дарница" входит в тройку самых дорогих брендов Украины по версии журнала "Корреспондент". Бенефициары компании — семья Загорий.

Напомним, фармацевтическая компания «Дарница» присоединилась к обсуждению современных тенденций цифрового маркетинга во время онлайн-мероприятия, объединившего крупнейших игроков фармацевтического рынка.