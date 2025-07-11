Танкер Nika Spirit передали новому владельцу: арест снят после продажи через Prozorro.

Суд снял арест с судна Nika Spirit, которое находилось в управлении Национального агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) в рамках уголовного производства.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение АРМА.

В связи с этим суд признал, что судно больше не имеет юридической связи с уголовным производством и теперь имеет новый правовой статус — коммерческую собственность, приобретенную добросовестным путем.

Судно, предварительно оцененное в 2,4 миллиона гривен, было продано в апреле за 6,4 миллиона гривен. Покупателем стала украинская компания, которая приобрела активный закон во время публичных торгов.

Что известно о танкере

Несмотря на то, что судно было оценено как изношенное на 80% и требовало значительных инвестиций для восстановления, АРМА смогло реализовать его почти втрое более высокую цену по сравнению с оценочной стоимостью.

Согласно результатам аукциона, танкер, чья стоимость была предварительно установлена на уровне 2,4 млн. грн., был продан за 6,4 млн. грн.

Важно отметить, что на право приобрести актив соревновались четыре участника, что свидетельствует о высоком спросе на такое имущество. Этот результат подтверждает, что благодаря открытости, конкуренции и эффективной стратегии государство может достигать максимальной прибыли от продажи арестованных активов.

"Этот кейс является примером того, как продажа арестованных судов может напрямую наполнять госбюджет. В настоящее время в управлении АРМА находится 16 арестованных судов. И наша принципиальная позиция – такие активы должны передаваться в АРМА именно для реализации, а не в управление", - отметили в пресс-службе.