Танкер Nika Spirit передали новому власнику: арешт знято після продажу через Prozorro.Продажі

Суд зняв арешт із судна Nika Spirit, яке перебувало в управлінні Національного агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) у межах кримінального провадження. Причиною стало завершення процедури реалізації судна на відкритому аукціоні через систему Prozorro.Продажі.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення АРМА.

У зв’язку з цим суд визнав, що судно більше не має юридичного зв’язку з кримінальним провадженням і тепер має новий правовий статус — комерційної власності, що набута добросовісним шляхом.

Судно, попередньо оцінене у 2,4 мільйона гривень, було продане у квітні за 6,4 мільйона гривень. Покупцем стала українська компанія, яка придбала актив законним шляхом під час публічних торгів.

Що відомо про танкер

Незважаючи на те, що судно було оцінене як зношене на 80% і потребувало значних інвестицій для відновлення, АРМА змогло реалізувати його за майже втричі вищу ціну порівняно з оціночною вартістю.

Згідно з результатами аукціону, танкер, чия вартість була попередньо встановлена на рівні 2,4 млн грн, був проданий за 6,4 млн грн.

Важливо відзначити, що на право придбати актив змагалися чотири учасники, що свідчить про високий попит на такі майно. Цей результат підтверджує, що завдяки відкритості, конкуренції та ефективній стратегії держава може досягати максимальних прибутків від продажу арештованих активів.

"Цей кейс є прикладом того, як продаж арештованих суден може напряму наповнювати держбюджет. Наразі в управлінні АРМА перебуває 16 арештованих суден. І наша принципова позиція – такі активи мають передаватися до АРМА саме для реалізації, а не в управління", - відзначили в пресслужбі.