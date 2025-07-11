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Большой европейский фонд Bullhound Capital инвестировал в украинскую EdTech-компанию Headway

Bullhound Capital, инвестиции
Этот инвестор раньше вкладывал Spotify, Revolut и Slack. Фото: Bullhound Capital

Украинская EdTech-компания Headway привлекла инвестиции от одного из крупнейших европейских фондов — Bullhound Capital. Хотя сумма сделки не раскрывается, сообщается, что эти средства помогут компании ускорить развитие продуктов, усилить международное присутствие и укрепить собственную экосистему знаний.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на сообщение на сайте Bullhound Capital.

Headway был создан в рамках продуктовой экосистемы Genesis. По данным Headway, общее количество загрузок всех приложений компании превысило 150 миллионов по состоянию на апрель 2025 года  вдвое больше, чем в ноябре 2023-го. Выручка Headway в 2023 году могла превысить $100 млн, однако сама компания не подтверждает эти данные. Актуальные финансовые показатели не разглашаются.

"В 2025 году Headway Inc. вошла в четверку лучших EdTech-компаний мира по версии TIME, подчеркивающей ее лидерство в сфере образовательных технологий. В рамках международной экспансии компания открыла новый хаб в Мадриде, чтобы развивать инновации и привлекать местные таланты в области ИИ", — говорится в сообщении.

Среди продуктов Headway  одноименное приложение с краткими переводами книг, а также Impulse, направленное на тренировку когнитивных навыков, и Nibble, предлагающий миникурсы по искусству, математике и финансовой грамотности. Кроме того, команда работает над запуском еще двух новых продуктов.

Что известно об инвесторе  Bullhound Capital

Bullhound Capital  основанное в 2008 году инвестиционное подразделение GP Bullhound. Компания инвестировала более 1 миллиарда евро в Spotify, Klarna, Revolut, Slack, Unity, ConnexAI и EcoVadis.

Bullhound Capital активно инвестирует в компании, использующие искусственный интеллект. Компания имеет 13 офисов по всему миру и оказывает учредителям поддержку в области стратегии, масштабирования бизнеса и реализации проектов.

Напомним, украинский стартап Liki24 привлек $9 млн инвестиций от фондов.

Автор:
Алик Сахно