Великий європейський фонд Bullhound Capital інвестував в українську EdTech-компанію Headway

Українська EdTech-компанія Headway залучила інвестиції від одного з найбільших європейських фондів — Bullhound Capital. Хоча суму угоди не розкривають, повідомляється, що ці кошти допоможуть компанії прискорити розвиток продуктів, посилити міжнародну присутність і зміцнити власну екосистему знань.

Про це пише Delo.ua з посиланням на повідомлення на сайті Bullhound Capital.

Headway був створений у межах продуктової екосистеми Genesis.За даними Headway, загальна кількість завантажень усіх застосунків компанії перевищила 150 мільйонів станом на квітень 2025 року — удвічі більше, ніж у листопаді 2023-го. Виторг Headway у 2023 році міг перевищити $100 млн, однак сама компанія не підтверджує ці дані. Актуальні фінансові показники не розголошуються.

"У 2025 році Headway Inc увійшла до четвірки найкращих EdTech-компаній світу за версією TIME, що підкреслює її лідерство у сфері освітніх технологій. У межах міжнародної експансії компанія відкрила новий хаб у Мадриді, щоб розвивати інновації та залучати місцеві таланти в галузі ШІ", — йдеться в повідомленні.

Серед продуктів Headway — однойменний застосунок із короткими переказами книжок, а також Impulse, спрямований на тренування когнітивних навичок, і Nibble, що пропонує мінікурси з мистецтва, математики та фінансової грамотності. Крім того, команда працює над запуском ще двох нових продуктів.

Що відомо про інвестора — Bullhound Capital

Bullhound Capital — заснований у 2008 році інвестиційний підрозділ GP Bullhound. Компанія інвестувала понад 1 мільярд євро у Spotify, Klarna, Revolut, Slack, Unity, ConnexAI та EcoVadis.

Bullhound Capital активно інвестує в компанії, що використовують штучний інтелект. Компанія має 13 офісів по всьому світу та надає засновникам підтримку у сферах стратегії, масштабування бізнесу та реалізації проєктів.

Нагадаємо, український стартап Liki24 залучив $9 млн інвестицій від фондів.