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Український стартап Liki24 залучив $9 млн інвестицій від фондів

Liki24, стартап, ліки
Наразі компанія працює в дев’яти європейських країнах. Фото: Liki24

Український стартап Liki24, що надає сервіс доставки ліків у дев’яти країнах, залучив $9 млн інвестицій від низки венчурних фондів. Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу компанії.

Раунд підтримали одразу кілька українських венчурних гравців — u.ventures, TA Ventures, iClub, N1 Ventures, SID Venture Partners, DniproVC — а також MA7 Ventures із Казахстану.

Отримані кошти компанія спрямує на вихід у нові країни ЄС та подальший розвиток платформи. Наразі Liki24 працює в дев’яти європейських країнах. У 2024 році компанія подвоїла темпи зростання в цьому напрямку. 

На платформі представлено понад 13 000 продавців, а сумарна аудиторія становить понад 2,5 млн користувачів. Щомісяця сайт і застосунки Liki24 відвідують понад 3 млн користувачів.

Окрім України, сервіс Liki24 вже працює в Італії, Німеччині, Румунії, Франції, Австрії, Нідерландах, Бельгії та Іспанії. За даними компанії, європейські ринки зараз забезпечують близько 60% загального доходу стартапу.

Нагадаємо, Brave1 став найбільшим венчурним інвестором в Україні.

Автор:
Алік Сахно