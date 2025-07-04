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Украинский стартап Liki24 привлек $9 млн инвестиций от фондов

Liki24, стартап, лекарства
В настоящее время компания работает в девяти европейских странах. Фото: Liki24

Украинский стартап Liki24, предоставляющий сервис доставки лекарства в девяти странах, привлек $9 млн инвестиций от ряда венчурных фондов. Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу компании.

Раунд поддержали сразу несколько украинских венчурных игроков — u.ventures, TA Ventures, iClub, N1 Ventures, SID Venture Partners, DniproVC  а также MA7 Ventures из Казахстана.

Вырученные средства компания направит на выход в новые страны ЕС и дальнейшее развитие платформы. В настоящее время Liki24 работает в девяти европейских странах. В 2024 году компания удвоила темпы роста в этом направлении.

На платформе представлено более 13 000 продавцов, а суммарная аудитория составляет более 2,5 млн. пользователей. Ежемесячно сайт и приложения Liki24 посещают более 3 млн пользователей.

Кроме Украины, сервис Liki24 уже работает в Италии, Германии, Румынии, Франции, Австрии, Нидерландах, Бельгии и Испании. По данным компании, европейские рынки сейчас обеспечивают около 60% от общего дохода стартапа.

Напомним, Brave1 стал самым крупным венчурным инвестором в Украине.

Автор:
Алик Сахно