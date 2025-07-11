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Украинский производитель боевых роботов Tencore привлек $3,74 млн инвестиций от американского фонда MITS Capital

инвестиции
Tencore привлек $3,74 млн инвестиций

Американский венчурный фонд MITS Capital инвестировал $3,74 миллиона в Tencore – украинского производителя наземных роботизированных комплексов (НРК). Это первая прямая инвестиция американского инвестора в украинскую defense tech-компанию через юридическое лицо в Действие.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минцифры .

Привлеченное финансирование компания направит на масштабирование научно-исследовательских работ (R&D) и расширение производственных мощностей.

Самый известный продукт Tencore — роботизированная платформа TerMIT, уже прошедшая боевые испытания на фронте и активно используемая подразделениями Сил обороны Украины.

Платформа имеет кодификацию по стандартам НАТО, а компания уже изготовила более 800 единиц. К концу 2025 года Tencore планирует удвоить производство до 2000 платформ.

Уникальность этого кейса еще и в том, что инвестиция прошла напрямую в украинскую компанию, без необходимости открывать структуры за рубежом.

Это стало возможным благодаря использованию международных инструментов венчурного инвестирования, внедренных в Действие, делающих инвестиции в украинский технологический бизнес прозрачными, понятными и безопасными для иностранных фондов.

Tencore остается одним из флагманов украинского военно-технологического сектора, показывая, что даже в военное время страна способна привлекать миллионные инвестиции и развивать высокотехнологичное производство.

Добавим, за последний год   украинское производство беспилотников выросло на 900%, превратив развитие дроностроения в ключевой ответ Украины в длительную войну. Это позволяет адаптировать тактику боя к современным реалиям и удовлетворять неотложные потребности фронта.

Автор:
Татьяна Гойденко