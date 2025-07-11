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Український виробник бойових роботів Tencore залучив $3,74 млн інвестицій від американського фонду MITS Capital

інвестиції
Tencore залучив $3,74 млн інвестицій

Американський венчурний фонд MITS Capital інвестував $3,74 мільйона у Tencore — українського виробника наземних роботизованих комплексів (НРК). Це перша пряма інвестиція американського інвестора в українську defense tech-компанію через юридичну особу в Дія.City.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінцифри.

Залучене фінансування компанія спрямує на масштабування науково-дослідних робіт (R&D) та розширення виробничих потужностей.

Найвідоміший продукт Tencore — роботизована платформа TerMIT, яка вже пройшла бойові випробування на фронті та активно використовується підрозділами Сил оборони України.

Платформа має кодифікацію за стандартами НАТО, а компанія вже виготовила понад 800 одиниць. До кінця 2025 року Tencore планує подвоїти виробництво до 2 000 платформ.

Унікальність цього кейсу ще й у тому, що інвестиція відбулась напряму в українську компанію, без необхідності відкривати структури за кордоном.

Це стало можливим завдяки використанню міжнародних інструментів венчурного інвестування, впроваджених у Дія.City, що роблять інвестиції в український технологічний бізнес прозорими, зрозумілими й безпечними для іноземних фондів.

Tencore залишається одним із флагманів українського військово-технологічного сектору, демонструючи, що навіть у воєнний час країна здатна залучати мільйонні інвестиції та розвивати високотехнологічне виробництво.

Додамо, за останній рік українське виробництво безпілотників зросло на 900%, перетворивши розвиток дронобудування на ключову відповідь України на тривалу війну. Це дозволяє адаптувати тактику бою до сучасних реалій та задовольняти нагальні потреби фронту.

Автор:
Тетяна Гойденко