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Бизнес
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Украинские фармацевты изучали креативный опыт иностранных компаний на конференции Pharma Digital Day

Украинские фармацевты изучали креативный опыт иностранных компаний на конференции Pharma Digital Day
«Дарница активно реализует проекты по цифровому продвижению

Фармацевтическая компания «Дарница» присоединилась к обсуждению современных тенденций цифрового маркетинга во время онлайн-мероприятия, объединившего крупнейших игроков фармацевтического рынка.

Об этом сообщается на сайте компании.

"В рамках конференции были рассмотрены следующие важные темы: как интегрировать digital-продвижение в общую маркетинговую стратегию, как донести важную информацию до аудитории, какие эффективные digital-инструменты использовать во время и после пандемии", — рассказали в компании.

Чтобы охватить как можно более широкую аудиторию и донести важную информацию, фармацевтической отрасли приходится все чаще отступать от привычных средств продвижения. В частности, социальные сети уже превратились в стандартный инструмент маркетинга, ведь значительная часть молодого населения ищет и потребляет информацию именно в интернете.

Поэтому роль канала коммуникации между производителем и потенциальным потребителем переносится на онлайн-инфлюэнсеров – блогеров и стендаперов. Примером удачного использования инфлюэнсер-маркетинга стал один из кейсов-победителей международного фестиваля творчества «Каннские Львы 2021». Так, бренд оральных контрацептивов Annovera провел кампанию Vagina Appreciation Day с привлечением стендапера, которая записывала промо-видео и делала тематические публикации в соцсетях.

Участники Pharma Digital Day также акцентировали внимание на роли, которую в коммуникации с целевой аудиторией играет уникальный контент. Компания Pfizer, разработчик первой вакцины от COVID-19 Pfizer/BioNTech, получила премию «Каннских Львов» за проект, призванный популяризировать вакцинацию в целом. С помощью нейросетей в Pfizer создали несколько музыкальных композиций на основе творчества Моцарта, которые он мог бы написать сам, если бы в его времена существовали препараты против ревматической лихорадки и творец дожил бы до 80 лет.

Подобные примеры есть и в Украине. В частности «Дарница» активно реализует проекты по цифровому продвижению. Работу с целевой аудиторией через инфлюэнсеров украинская компания продемонстрировала на примере проекта «Женщины и боль», призванного развеять стереотипы о распространенных проблемах со здоровьем у женщин. Участие в проекте приняли блогеры Саба Мусина, Катя Блестка, Лада Холи и Екатерина Гольцберг.

Кроме того, обсудили во время конференции и украинский пример уникального контента в сфере фармацевтики, а именно созданный «Дарницей» ресурс postcovid.darnitsa.ua. Специалисты компании собрали на платформе информацию о так называемом «постковидном синдроме» от специалистов со всего мира, проанализировали ее и разместили в открытом доступе для ознакомления. Благодаря этому каждый пользователь, сталкивающийся с этой проблемой, может ознакомиться с актуальными данными и советами, которые помогут улучшить его состояние.