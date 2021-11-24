Украинские фармацевты изучали креативный опыт иностранных компаний на конференции Pharma Digital Day

Фармацевтическая компания «Дарница» присоединилась к обсуждению современных тенденций цифрового маркетинга во время онлайн-мероприятия, объединившего крупнейших игроков фармацевтического рынка.

Об этом сообщается на сайте компании.

"В рамках конференции были рассмотрены следующие важные темы: как интегрировать digital-продвижение в общую маркетинговую стратегию, как донести важную информацию до аудитории, какие эффективные digital-инструменты использовать во время и после пандемии", — рассказали в компании.

Чтобы охватить как можно более широкую аудиторию и донести важную информацию, фармацевтической отрасли приходится все чаще отступать от привычных средств продвижения. В частности, социальные сети уже превратились в стандартный инструмент маркетинга, ведь значительная часть молодого населения ищет и потребляет информацию именно в интернете.

Поэтому роль канала коммуникации между производителем и потенциальным потребителем переносится на онлайн-инфлюэнсеров – блогеров и стендаперов. Примером удачного использования инфлюэнсер-маркетинга стал один из кейсов-победителей международного фестиваля творчества «Каннские Львы 2021». Так, бренд оральных контрацептивов Annovera провел кампанию Vagina Appreciation Day с привлечением стендапера, которая записывала промо-видео и делала тематические публикации в соцсетях.

Участники Pharma Digital Day также акцентировали внимание на роли, которую в коммуникации с целевой аудиторией играет уникальный контент. Компания Pfizer, разработчик первой вакцины от COVID-19 Pfizer/BioNTech, получила премию «Каннских Львов» за проект, призванный популяризировать вакцинацию в целом. С помощью нейросетей в Pfizer создали несколько музыкальных композиций на основе творчества Моцарта, которые он мог бы написать сам, если бы в его времена существовали препараты против ревматической лихорадки и творец дожил бы до 80 лет.

Подобные примеры есть и в Украине. В частности «Дарница» активно реализует проекты по цифровому продвижению. Работу с целевой аудиторией через инфлюэнсеров украинская компания продемонстрировала на примере проекта «Женщины и боль», призванного развеять стереотипы о распространенных проблемах со здоровьем у женщин. Участие в проекте приняли блогеры Саба Мусина, Катя Блестка, Лада Холи и Екатерина Гольцберг.

Кроме того, обсудили во время конференции и украинский пример уникального контента в сфере фармацевтики, а именно созданный «Дарницей» ресурс postcovid.darnitsa.ua. Специалисты компании собрали на платформе информацию о так называемом «постковидном синдроме» от специалистов со всего мира, проанализировали ее и разместили в открытом доступе для ознакомления. Благодаря этому каждый пользователь, сталкивающийся с этой проблемой, может ознакомиться с актуальными данными и советами, которые помогут улучшить его состояние.