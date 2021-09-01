Бизнес 1 час назад

Дешево не залезешь: Украина расследует демпинговый импорт алюминиевых лестниц из 4 стран

Единственным производителем этой продукции в стране является компания Василия Хмельницкого, она-то и подала жалобу

Фото: страница Virastar в Facebook Фото: страница Virastar в Facebook
Фото: страница Virastar в Facebook

Межведомственная комиссия по международной торговле возбудила антидемпинговое расследование в отношении импорта в Украину алюминиевых лестниц происхождением из Китая, Словакии, Польши и Беларуси.

Соответствующее решение комиссии от 27 августа было обнародовано в газете "Урядовий кур'єр" от 1 сентября, передает "Интерфакс-Украина". Оно вступает в силу с момента публикации.

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Жалобу в комиссию подало ООО "Вирастар Индастриз" (Киев). МКМТ установила, что импорт алюминиевых лестниц из упомянутых стран мог вестись по демпинговым ценам и уровень демпинговой маржи не может считаться минимальным, а объемы импорта незначительными.

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Как отмечают в комиссии, в жалобе компания привела достаточно доводов, что алюминиевые лестницы импортируются в объемах, которые могут нанести вред национальному производителю в виде существенного препятствования созданию или расширению производства.

Отмечается, что "Вирастар Индастриз" является новым производителем (производство запущено в 2020 году) и сейчас находится в процессе освоения нового производства, о чем свидетельствует нестабильность его деятельности (низкий уровень загрузки мощностей и недостижение точки безубыточности). Другую продукцию заявитель не производит.

При этом объемы экспорта товара из Китая, Словакии, Польши и Беларуси выросли в абсолютных показателях, а цены демпингового импорта могли препятствовать значительному росту цен, который мог бы быть при отсутствии такого импорта.

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"Вирастар Индастриз" зарегистрирована в феврале 2019 года с уставным капиталом 4,5 млн грн. 49% компании принадлежит ООО "Ю Фьючер Украина" (конечный бенефициар — Василий Хмельницкий), еще 31% владеет Сергей Алексеенко, 20% — Алексей Алексеенко. В 2020 году выручка компании составила 41,4 млн грн, чистая прибыль — всего 25,5 тысячи грн.

Virastar начал деятельность с импорта европейской продукции, впоследствии запустив свое производство и став единственным производителем алюминиевых лестниц в Украине.

Летом 2021 года компания стала резидентом индустриального парка "Белая Церковь" (Киевская область) — проекта холдинговой компании Хмельницкого UFuture, начав работать в построенном "под ключ" промышленном помещении площадью 3,2 тысячи квадратных метров.

Напомним также, что в апреле МКМТ решила ввести антидемпинговые пошлины на импорт дверных и оконных ручек из Турции.

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