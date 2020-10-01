IT и Телеком 1 час назад

"Цифровая трансформация поможет бизнесу пройти кризис", — Алексей Берлетов, DC Link Group

СЕО крупного украинского дистрибьютора высоких технологических решений о том, как пандемия перекроила рынки, что поможет бизнесу успешно пройти вторую волну коронавируса и какие стратегии внедрялись DC Link Group во время кризиса

Алексей Берлетов, CEO DC Link Group Алексей Берлетов, CEO DC Link Group
Алексей Берлетов, CEO DC Link Group

Локдаун продемонстрировал растущую зависимость бизнеса от цифровых технологий. Процессы, на которые аналитики отводили до нескольких лет, сейчас многократно ускоряются — это цифровизация компаний, автоматизация бизнеса, ревизия существующего партнерства.

Справляются ли украинские поставщики IT-технологий с запросом от B2B? Как реагирует украинский рынок дистрибьюции высоких технологий на изменения? И оправился ли он от глобальной остановки сообщения с Китаем? Эти вопросы мы задали руководителю одной из крупнейших украинских компаний на рынке IT-дистрибьюции, CEO DC Link Group Алексею Берлетову.

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Алексей, расскажите пожалуйста, как украинский рынок IT-дистрибьюции переживает нынешнюю ситуацию?

— Пандемия стала неожиданным и серьезным вызовом для всей отрасли дистрибьюции в Украине и в мире. И, хоть это не первый кризис, через который проходит DC Link Group, его по праву можно назвать самым интересным из всех. Беспрецедентный рост потребления в сфере IT, остановка производства, цифровая трансформация, пересмотр ценности партнерства — такого неоднозначного сочетания обстоятельств отрасль пока еще не переживала. И я назвал лишь часть факторов, которые до сих пор формируют повестку дня — массовый переход на удаленную работу спровоцировал всплеск продаж сетевого оборудования, ноутбуков, ПК.

Бизнес автоматизируется, переводит процессы в digital, что, в свою очередь, вызывает повышенный спрос на форматы и технологии по хранению памяти и ее защиты. Все это вызывало существенный дефицит на украинском рынке. На данный момент мы максимально восполнили структуру дистрибьюторского склада, наращиваем ассортимент, расширяем портфель брендов, но важно понимать — глобальные тренды, заданные COVID-19, — сохранятся минимум до конца года. Тем более, мир пребывает в ожидании второй волны, со всеми ее потенциальными рисками.

Дефицит — это украинская особенность нового времени или такая ситуация существует в других странах?

— Экономика уже давно стала глобальной, Украина интегрирована в ее организм, особенно в сфере IT, и здесь, конечно, многое взаимосвязано. Поэтому ситуация идентична везде — ведь большинство производственных мощностей вендоров находятся в Китае, который на несколько месяцев остановил производство и экспорт продукции. Причем, рестарт промышленности там происходил достаточно болезненно — разные регионы выходили из карантина в разное время, транспортные узлы, фабрики стартовали поэтапно, что до сих пор влияет на производственную и логистическую цепочку.

Вендоры и сейчас не всегда справляются с растущим количеством заказов со всего мира. Многие процессы замедлились до 5 раз, тайминг стал менее предсказуем. И это при том, что профессионализм и стабильность цепочки поставок — один из китов дистрибьюторского бизнеса! Поэтому для украинского рынка high-tech дистрибьюции — турбулентность не закончилась, и как выйти из нее победителем — зависит только от профессионализма, гибкости и запаса прочности компаний.

Какие из стратегий оказались успешными для кейса DC Link Group в самом начале карантина? Подтолкнул ли кризис к пересмотру существующих рабочих систем?

— Именно в 2020 году наступил тот момент, когда способность строить долгосрочные партнерские отношения не просто максимально капитализировалась, а стала жизненно необходимой для бизнеса. Так как партнерская экосистема DC Link Group, которую мы годами создавали, является реальным активом компании, нашей задачей на первом этапе стало ее сохранение. Среди 3 тысяч наших B2B-клиентов не только крупные предприятия, мы работаем с малым и средним бизнесом, который остро нуждался в поддержке. Поэтому топ-менеджерами компании был принят саппорт-курс, включающий гибкое финансирование, продление дистрибьюторского кредитования, разные мотивационные программы.

В компании был создан оперативный штаб, который реагировал на малейшие изменения ситуации, плотно коммуницировал с клиентами, поддерживал связь с вендорами. Это для меня одно из самых главных правил любого кризиса — не прекращать общение, разговаривать, держать связь несмотря на самые серьезные потрясения. Все это нам дало серьезное преимущество перед конкурентами — рост продаж составлял до 37%, если сравнивать с безоблачным 2019 годом.

Поменялись ли сейчас приоритеты компании в структурных реакциях на кризис?

— В самом остром периоде кризиса нашей целью было снижение уязвимости за счет моделирования ситуации и быстрой реакции. Но задача эта и сейчас продолжает быть актуальной — ведь именно консолидация в стрессовых условиях дала возможность роста продаж в компании, развития бренда как в краткой, так и в долгосрочной перспективе. Мы оперативно перегруппировались и внутри компании. DC Link Group проходит процесс автоматизации, и мы четко понимаем всю важность этого шага. Также полностью упорядочили ведение бизнеса в дистанционном режиме, а это для компании таких размеров, как наша — было не так просто. 

В DC Link Group 5 региональных филиалов в разных городах, огромный логистический центр, склады — многие процессы мы не можем увести в удаленный формат, поэтому сейчас сочетаем дистанционный и офлайн-режимы. Результат для нас очевидный — только за последние "кризисные" полгода в портфеле брендов DC Link Group появилось несколько известных мировых торговых марок, мы существенно расширили ассортимент продуктов и технологий, открыли дополнительные складские помещения, расширяем штат сотрудников.

Накануне возможной второй волны локдауна в мире, можно ли говорить о сохранении существующих трендов? Как дальше будет влиять пандемия на экономику?

— Дело в том, что пандемия ускорила тотальную цифровизацию бизнеса, да и всей нашей жизни. Digital-трансформация продолжается, и именно она поможет быстрее выйти из экономического спада, вызванного кризисом и смягчить последствия последующей волны. Также приоритетной задачей, естественно, будет оставаться вопрос безопасности.

Кроме того, карантин усилил необходимость усиления стратегических отношений между партнерами, между дистрибьютором и клиентами, вендорами, производителями. Да, это момент, когда социальная дистанция в обществе увеличилась, но сократилась дистанция между партнерами, ее определяют эффективность и взаимная поддержка. Именно от гибкости партнерской экосистемы и от темпов цифровой трансформации будет зависеть насколько быстро бизнес сможет двигаться вперед.

СПРАВКА

DC Link Group — мультиканальный дистрибьютор высоких технологических решений с собственным производством и сервисной поддержкой. Более 18 лет компания является надежным поставщиком продуктов и решений высоких технологий на украинский рынок. В число 3 000 клиентов входят национальные и региональные сети, дилеры, интеграторы, интернет-розница. Филиалы компании открыты в Киеве, Одессе, Запорожье, Львове. В Харькове находится штаб-квартира, производство и современный логистический комплекс.

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