"Цифровая трансформация поможет бизнесу пройти кризис", — Алексей Берлетов, DC Link Group

Локдаун продемонстрировал растущую зависимость бизнеса от цифровых технологий. Процессы, на которые аналитики отводили до нескольких лет, сейчас многократно ускоряются — это цифровизация компаний, автоматизация бизнеса, ревизия существующего партнерства.

Справляются ли украинские поставщики IT-технологий с запросом от B2B? Как реагирует украинский рынок дистрибьюции высоких технологий на изменения? И оправился ли он от глобальной остановки сообщения с Китаем? Эти вопросы мы задали руководителю одной из крупнейших украинских компаний на рынке IT-дистрибьюции, CEO DC Link Group Алексею Берлетову.

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Алексей, расскажите пожалуйста, как украинский рынок IT-дистрибьюции переживает нынешнюю ситуацию?

— Пандемия стала неожиданным и серьезным вызовом для всей отрасли дистрибьюции в Украине и в мире. И, хоть это не первый кризис, через который проходит DC Link Group, его по праву можно назвать самым интересным из всех. Беспрецедентный рост потребления в сфере IT, остановка производства, цифровая трансформация, пересмотр ценности партнерства — такого неоднозначного сочетания обстоятельств отрасль пока еще не переживала. И я назвал лишь часть факторов, которые до сих пор формируют повестку дня — массовый переход на удаленную работу спровоцировал всплеск продаж сетевого оборудования, ноутбуков, ПК.

Бизнес автоматизируется, переводит процессы в digital, что, в свою очередь, вызывает повышенный спрос на форматы и технологии по хранению памяти и ее защиты. Все это вызывало существенный дефицит на украинском рынке. На данный момент мы максимально восполнили структуру дистрибьюторского склада, наращиваем ассортимент, расширяем портфель брендов, но важно понимать — глобальные тренды, заданные COVID-19, — сохранятся минимум до конца года. Тем более, мир пребывает в ожидании второй волны, со всеми ее потенциальными рисками.

Дефицит — это украинская особенность нового времени или такая ситуация существует в других странах?

— Экономика уже давно стала глобальной, Украина интегрирована в ее организм, особенно в сфере IT, и здесь, конечно, многое взаимосвязано. Поэтому ситуация идентична везде — ведь большинство производственных мощностей вендоров находятся в Китае, который на несколько месяцев остановил производство и экспорт продукции. Причем, рестарт промышленности там происходил достаточно болезненно — разные регионы выходили из карантина в разное время, транспортные узлы, фабрики стартовали поэтапно, что до сих пор влияет на производственную и логистическую цепочку.

Вендоры и сейчас не всегда справляются с растущим количеством заказов со всего мира. Многие процессы замедлились до 5 раз, тайминг стал менее предсказуем. И это при том, что профессионализм и стабильность цепочки поставок — один из китов дистрибьюторского бизнеса! Поэтому для украинского рынка high-tech дистрибьюции — турбулентность не закончилась, и как выйти из нее победителем — зависит только от профессионализма, гибкости и запаса прочности компаний.

Какие из стратегий оказались успешными для кейса DC Link Group в самом начале карантина? Подтолкнул ли кризис к пересмотру существующих рабочих систем?

— Именно в 2020 году наступил тот момент, когда способность строить долгосрочные партнерские отношения не просто максимально капитализировалась, а стала жизненно необходимой для бизнеса. Так как партнерская экосистема DC Link Group, которую мы годами создавали, является реальным активом компании, нашей задачей на первом этапе стало ее сохранение. Среди 3 тысяч наших B2B-клиентов не только крупные предприятия, мы работаем с малым и средним бизнесом, который остро нуждался в поддержке. Поэтому топ-менеджерами компании был принят саппорт-курс, включающий гибкое финансирование, продление дистрибьюторского кредитования, разные мотивационные программы.

В компании был создан оперативный штаб, который реагировал на малейшие изменения ситуации, плотно коммуницировал с клиентами, поддерживал связь с вендорами. Это для меня одно из самых главных правил любого кризиса — не прекращать общение, разговаривать, держать связь несмотря на самые серьезные потрясения. Все это нам дало серьезное преимущество перед конкурентами — рост продаж составлял до 37%, если сравнивать с безоблачным 2019 годом.

Поменялись ли сейчас приоритеты компании в структурных реакциях на кризис?

— В самом остром периоде кризиса нашей целью было снижение уязвимости за счет моделирования ситуации и быстрой реакции. Но задача эта и сейчас продолжает быть актуальной — ведь именно консолидация в стрессовых условиях дала возможность роста продаж в компании, развития бренда как в краткой, так и в долгосрочной перспективе. Мы оперативно перегруппировались и внутри компании. DC Link Group проходит процесс автоматизации, и мы четко понимаем всю важность этого шага. Также полностью упорядочили ведение бизнеса в дистанционном режиме, а это для компании таких размеров, как наша — было не так просто.

В DC Link Group 5 региональных филиалов в разных городах, огромный логистический центр, склады — многие процессы мы не можем увести в удаленный формат, поэтому сейчас сочетаем дистанционный и офлайн-режимы. Результат для нас очевидный — только за последние "кризисные" полгода в портфеле брендов DC Link Group появилось несколько известных мировых торговых марок, мы существенно расширили ассортимент продуктов и технологий, открыли дополнительные складские помещения, расширяем штат сотрудников.

Накануне возможной второй волны локдауна в мире, можно ли говорить о сохранении существующих трендов? Как дальше будет влиять пандемия на экономику?

— Дело в том, что пандемия ускорила тотальную цифровизацию бизнеса, да и всей нашей жизни. Digital-трансформация продолжается, и именно она поможет быстрее выйти из экономического спада, вызванного кризисом и смягчить последствия последующей волны. Также приоритетной задачей, естественно, будет оставаться вопрос безопасности.

Кроме того, карантин усилил необходимость усиления стратегических отношений между партнерами, между дистрибьютором и клиентами, вендорами, производителями. Да, это момент, когда социальная дистанция в обществе увеличилась, но сократилась дистанция между партнерами, ее определяют эффективность и взаимная поддержка. Именно от гибкости партнерской экосистемы и от темпов цифровой трансформации будет зависеть насколько быстро бизнес сможет двигаться вперед.

СПРАВКА

DC Link Group — мультиканальный дистрибьютор высоких технологических решений с собственным производством и сервисной поддержкой. Более 18 лет компания является надежным поставщиком продуктов и решений высоких технологий на украинский рынок. В число 3 000 клиентов входят национальные и региональные сети, дилеры, интеграторы, интернет-розница. Филиалы компании открыты в Киеве, Одессе, Запорожье, Львове. В Харькове находится штаб-квартира, производство и современный логистический комплекс.