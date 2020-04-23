Дій вдома: полиция будет следить за соблюдением карантина с помощью селфи

Кабинет министров Украины будет контролировать соблюдение самоизоляции через электронное приложение "Дій вдома".

Соответствующее постановление №291 опубликовано на сайте правительства в четверг, 23 апреля.

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По информации Кабмина, граждане Украины смогут выбрать два варианта контроля за самоизоляцией: уполномоченными органами или с помощью системы через мобильное приложение (на добровольной основе) с момента авторизации в нем.

В ходе авторизации и внесения персональных данных будет установлена эталонная фотография. После этого в течение дня человек будет получать push-сообщения от приложения. Тогда он должен в течение 15 минут с помощью мобильного приложения сделать фото своего лица.

"В случае несоответствия геолокации или фотографии, отсутствия связи с мобильным приложением, удаления, установления ограничений по передаче информации с помощью мобильного приложения, в органы Национальной полиции направляется уведомление о случае нарушения условий самоизоляции", — пояснили в Кабмине.

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В то же время факт получения органами правопорядка информации о нарушении условий самоизоляции не является основанием для привлечения человека к административной ответственности.

Тем не менее, сотрудники полиции или бойцы Национальной гвардии должны выехать по месту жительства и проверить соблюдение человеком карантина. В случае нарушения — правоохранители составляют административный протокол.

Напомним, в начале апреля Министерство цифровой трансформации Украины (Минцифры), по примеру Польши, запустило мобильное приложение "Дій вдома" для предотвращения распространения коронавируса COVID-19.

Перед этим стало известно, что за 2 месяца правительственное мобильное приложение "Дія" уже загрузило более 2 млн украинцев.