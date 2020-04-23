IT и Телеком 1 час назад

В Киеве заработал первый в Украине виртуальный детский сад

Расписание занятий во все дни для удобства детей и родителей будет неизменным

В Киеве заработал первый в Украине виртуальный детский сад В Киеве заработал первый в Украине виртуальный детский сад
Фото: КГГА

В Киеве начал работу первый в Украине виртуальный детский сад, рассчитанный на детей в возрасте 4-6 лет.

Как сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации (КГГА), этот проект введен в рамках виртуальной платформы эмоциональной поддержки Мониторингового центра КГГА по противодействию COVID-19.

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"Именно для молодых киевлян заработал детский сад онлайн на платформе образовательного хаба города Киева. Но мы открыты для всех маленьких украинцев и призываем родителей присоединиться к нашей инициативе. Город помогает родителям во время карантина, используя все свои возможности, и мы готовы подставить свое плечо всем украинским регионам, которые в условиях карантина оказались один на один с подобными проблемами", — рассказал директор Образовательного агентства города Киева Бадри Лолашвили.

В КГГА отмечают, что во время карантина, с понедельника по пятницу, кроме праздничных дней, дети имеют возможность виртуально посещать занятия, которые проводят специалисты.

Расписание занятий во все дни для удобства будет неизменным:

10:00 — сказка-йога;

11:00 — английский язык для детей;

12:00 — развивающие занятия.

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Все занятия также будут доступны на постоянной основе в записи.

Напомним, онлайн-детсад запускается на платформе образовательного хаба EduHub.in.ua.

Ранее в Минобразования заявляли, что нынешний учебный год продлевать из-за карантина не будут.

27 марта Google запустил украинскую версию ресурса для помощи учителям и ученикам на дистанционном обучении. Вскоре украинская компания Beehiveor подготовила к выходу на рынок сервис валидации (подтверждения соответствия — Delo.ua) дистанционного обучения EyePass.

 

 

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