В Киеве заработал первый в Украине виртуальный детский сад

В Киеве начал работу первый в Украине виртуальный детский сад, рассчитанный на детей в возрасте 4-6 лет.
Как сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации (КГГА), этот проект введен в рамках виртуальной платформы эмоциональной поддержки Мониторингового центра КГГА по противодействию COVID-19.
"Именно для молодых киевлян заработал детский сад онлайн на платформе образовательного хаба города Киева. Но мы открыты для всех маленьких украинцев и призываем родителей присоединиться к нашей инициативе. Город помогает родителям во время карантина, используя все свои возможности, и мы готовы подставить свое плечо всем украинским регионам, которые в условиях карантина оказались один на один с подобными проблемами", — рассказал директор Образовательного агентства города Киева Бадри Лолашвили.
В КГГА отмечают, что во время карантина, с понедельника по пятницу, кроме праздничных дней, дети имеют возможность виртуально посещать занятия, которые проводят специалисты.
Расписание занятий во все дни для удобства будет неизменным:
10:00 — сказка-йога;
11:00 — английский язык для детей;
12:00 — развивающие занятия.
Все занятия также будут доступны на постоянной основе в записи.
Напомним, онлайн-детсад запускается на платформе образовательного хаба EduHub.in.ua.
Ранее в Минобразования заявляли, что нынешний учебный год продлевать из-за карантина не будут.
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