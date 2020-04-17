В Киеве запускают детский сад онлайн

В Киеве с 20 апреля 2020 года запускают детский сад онлайн. Об этом сообщил советник столичного мэра Владимир Бондаренко в Facebook.

В частности, детский сад запускается на платформе образовательного хаба EduHub.in.ua.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Детям от четырех до шести лет будут предложены три удаленных занятия по 30 минут каждое, которые проведут воспитатели с соответствующим опытом", — говорится в сообщении.

Напомним, с 12 марта в связи с карантинными ограничениями по противодействию распространения коронавируса в Киеве закрыты все учебные заведения, включая детские сады.

Также сообщалось, что 30 марта президент Владимир Зеленский анонсировал запуск с 6 апреля Всеукраинской школы онлайн.

Ранее в Минобразования заявляли, что нынешний учебный год продлевать из-за карантина не будут.

Министерство образования и науки совместно с Украинским центром оценивания качества образования прорабатывают несколько сценариев проведения внешнего независимого оценивания (ВНО).

27 марта Google запустил украинскую версию ресурса для помощи учителям и ученикам на дистанционном обучении.

Вскоре украинская компания Beehiveor подготовила к выходу на рынок сервис валидации (подтверждения соответствия — Delo.ua) дистанционного обучения EyePass.