Дилеры эндорфина: Максим Бироваш, главный редактор "ТОП-100", о соседе с дрелью и гуриях

В это время его мало заботят параноидальные идеи, кто там не прав в интернете и почему надо продавать собаку ради оплаты газа. Он находится в потоке создания того, что у него филигранно получается. К сожалению, понять это может только тот, кому действительно повезло заниматься вместо работы своим хобби. Пишу и вспоминаю слова приятеля-легкоатлета: "На соревнованиях я бегу и работаю, а вот в обычные дни бегу и отдыхаю". Но и на "работе", и на "отдыхе" он бежит. Он в Потоке. У меня, кстати, приблизительно то же: я пишу на работе и пишу для себя. Оба процесса приносят свой сорт эндорфина в мозг.

Поток Чиксентмихайи очень схож с cash flow, денежным потоком, — ключевым понятием финансового рынка. Денежный поток — это совокупное название всех денег, которые тратит и зарабатывает компания. Если поток положительный — компания зарабатывает, если отрицательный — бизнес терпит убытки. Это если отойти от птичьего языка финансистов. Главная схожесть cash flow и потока Чиксентмихайи — непрерывность процесса. Стоит отвлечь тебя в самый захватывающий момент — и вот снова она, серая реальность, со всем этим адом — другими. Аналогично и в денежном потоке: прерывание этого процесса, отсутствие движения денег равносильно смерти бизнеса. Процесс зарабатывания денег такой же квантовый, как и биохимия в мозге увлеченного человека. Хорошей иллюстрацией потока можно назвать сон. Стоит соседу включить дрель — и можешь попрощаться с фэнтезийными гуриями. Чем дольше ты в потоке, тем больше качественных достижений. И в бизнесе, и творчестве.

30 лет назад Украина была исключена из мирового потока. Из денежного в том числе. Более чем на полвека страна была лишена своей бизнесовой истории и традиций. Именно поэтому многие обыгранные мировым фольклором финансовые понятия в Украине не прижились до сих пор. Теперь вы понимаете, почему нуворишам 90-х так легко было выкупить приватизационные сертификаты у населения: украинцы просто не знали, что могут стать совладельцами крупнейших предприятий. Не знали, потому что в памяти homo soveticus к тому времени уже не было ни одного нейрона, замороченного понятием "частная собственность".

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Сейчас у Украины новые деловые традиции. Их хватило на журнал из 154 страниц. Это немало. Мы постарались объять объятное и исследовать весь финансовый рынок страны — от банков и страховых компаний до лизинговых фирм и микрофинансовых организаций. Кстати, наш журнал, может быть, единственное печатное издание, где слова "ломбард" и "инновации" можно встретить в одном предложении.

Кто у нас есть?

Визионер, который знает, как будет выглядеть экономика будущего. Отважный банкир, совершивший революцию в своей отрасли. Гуру инвестиционных стратегий, чувствующий рынок на кончиках пальцев, — без сложных математических расчетов. И еще несколько десятков менеджеров и предпринимателей, создающих новую ноосферу страны.

И они — украинцы.