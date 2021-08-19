Транспорт 1 час назад

Доставка лекарств круглосуточно за 30 минут: Liki24.com запускает новый сервис

Во время тестового периода использования сервиса в Киеве лекарства будут доставляться бесплатно

Фото: facebook.com/liki24.com.ua Фото: facebook.com/liki24.com.ua
Фото: facebook.com/liki24.com.ua

Сервис Liki24.com запускает в Киеве круглосуточную доставку медикаментов в течение 30 минут.

Во время тестового периода использования сервиса лекарства будут доставляться бесплатно, сообщает пресс-служба компании.

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Указано, что лекарства можно заказать в любое время суток.

Как работает сервис:

- на сайте Liki24.com пользователь выбирает необходимые препараты;

- система ищет ближайшую аптеку, где есть в наличии указанные лекарства;

- заказ принимает курьер, который находится ближе всего к адресу доставки;

- курьер доставляет пользователю заказ в течение 30 минут.

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Пока что сервис запустили только для киевлян, но уже в скором времени обещают сделать его доступным для жителей других городов-миллионников Украины.

"Для нас важно, чтобы во время пандемии коронавируса люди могли заказать необходимые медикаменты без риска для здоровья. А мы позаботимся о том, чтобы лекарства были доставлены в течение получаса после оформления заказа", ― заявил сооснователь и СЕО Liki24.com Антон Авринский.

Известно, что Liki24.com ― украинский HealthCare-стартап, который успешно вышел на международную арену и представляет инновационную платформу для поиска, сравнения цен, заказа и доставки лекарств и сопутствующих товаров из аптек.

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Сервис был основан в 2017 году Антоном Авринским, Сергеем Фадеевым, Дмитрием Лятамбуром, Сергеем Клебановым и Владимиром Зубенко.

На данный момент сервис Liki24.com сотрудничает с более 5000 аптек по всей Украине. Доставка возможна в более чем 25 тысячах населенных пунктов. Для заказа доступны более 70 тысяч товаров. Их перечень и цены обновляются каждые 5-10 минут.

В апреле 2021 года Forbes.ua включил Liki24.com в ТОП-30 стартапов украинского происхождения.

Напомним, в октябре 2020 года президент Владимир Зеленский подписал закон, которым в Украине разрешается электронная торговля лекарственными средствами. В частности, документ на законодательном уровне регулирует дистанционную торговлю лекарствами.

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