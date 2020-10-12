Политика и экономика 30 минут назад

Зеленский утвердил электронную торговлю лекарствами в Украине

Закон разрешает субъекту хозяйствования осуществлять электронную розничную торговлю лекарствами, а также доставлять их непосредственному потребителю

Фото: pikist.com Фото: pikist.com
Фото: pikist.com

Президент Владимир Зеленский подписал закон, которым в Украине разрешается электронная торговля лекарственными средствами.

В частности, документ на законодательном уровне регулирует дистанционную торговлю лекарствами, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Кратко и по делу в Telegram

Указано, что закон разрешает субъекту хозяйствования, который имеет лицензию на розничную торговлю лекарствами, осуществлять и электронную розничную торговлю лекарствами, а также доставлять их непосредственному потребителю.

Также документ устанавливает перечень основных требований к дистанционной торговле лекарствами для аптечных учреждений, требований к хранению, отпуску и их транспортировки.

Согласно закону, продавец имеет право доставлять лекарства потребителю собственной курьерской службой или привлекать на договорных началах курьерские службы доставки операторов почтовой связи, которые должны соблюдать условия хранения медикаментов.

Читайте также:
С 2021 года инсулин и наркотические средства можно будет купить по е-рецепту

При этом ответственность перед потребителем за сохранение качества лекарств и соблюдение определенных производителем условий их хранения несет компания-продавец, которая осуществляет электронную розничную торговлю.

Таким образом, лекарства станут доступнее для граждан, поскольку даже в отдаленных районах будет возможно заказать медицинские препараты в отделение почты.

Кроме того, закон гармонизирует действующее законодательство Украины в сфере дистанционной торговли лекарствами законодательству Европейского союза.

Напомним, соответствующий законопроект народные депутаты поддержали во втором чтении 17 сентября.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Зеленский пообещал президенту Польши открыть в Украине школы для польского нацменьшинства
Зеленский пообещал президенту Польши открыть в Украине школы для польского нацменьшинства
Зеленский: 75 дней перемирия на Донбассе — это наша победа
Зеленский: 75 дней перемирия на Донбассе — это наша победа
Зеленский и Дуда договорились развивать совместную военную бригаду Украины, Польши и Литвы
Зеленский и Дуда договорились развивать совместную военную бригаду Украины, Польши и Литвы
Загрузка...
Новое видео
Как Василий Хмельницкий выбирает бизнес-партнеров

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Переболевшего коронавирусом Порошенко выписали из больницы

  3. Масштабный пожар на Закарпатье: горела лыжная фабрика в Мукачево (ФОТО)

  4. ПриватБанк продал на аукционах половину своих нефтебаз

  5. В "Слуге народа" уверены в союзе с ОПЗЖ в местных советах (ВИДЕО)

Ивент
Как можно было "предвидеть" пандемию и обезопасить свою цепь поставок 
Как можно было "предвидеть" пандемию и обезопасить свою цепь поставок 
Спикеры международной онлайн-конференции "Эффективные закупки и поставки 2020. Новая реальность", которая состоится 20-22 октября 2020 года, выразили практически единогласное мнение: пандемию можно было встретить во всеоружии
Загрузка...