Зеленский утвердил электронную торговлю лекарствами в Украине

Президент Владимир Зеленский подписал закон, которым в Украине разрешается электронная торговля лекарственными средствами.

В частности, документ на законодательном уровне регулирует дистанционную торговлю лекарствами, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Указано, что закон разрешает субъекту хозяйствования, который имеет лицензию на розничную торговлю лекарствами, осуществлять и электронную розничную торговлю лекарствами, а также доставлять их непосредственному потребителю.

Также документ устанавливает перечень основных требований к дистанционной торговле лекарствами для аптечных учреждений, требований к хранению, отпуску и их транспортировки.

Согласно закону, продавец имеет право доставлять лекарства потребителю собственной курьерской службой или привлекать на договорных началах курьерские службы доставки операторов почтовой связи, которые должны соблюдать условия хранения медикаментов.

При этом ответственность перед потребителем за сохранение качества лекарств и соблюдение определенных производителем условий их хранения несет компания-продавец, которая осуществляет электронную розничную торговлю.

Таким образом, лекарства станут доступнее для граждан, поскольку даже в отдаленных районах будет возможно заказать медицинские препараты в отделение почты.

Кроме того, закон гармонизирует действующее законодательство Украины в сфере дистанционной торговли лекарствами законодательству Европейского союза.

Напомним, соответствующий законопроект народные депутаты поддержали во втором чтении 17 сентября.