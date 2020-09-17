В Украине разрешили продавать лекарства онлайн

Верховная Рада приняла законопроект №3615-1, нормирующий электронную розничную торговлю лекарственными средствами, то есть продажу лекарств через интернет.

За соответствующий закон на пленарном заседании парламента в четверг, 17 сентября, проголосовали 258 народных депутатов, сообщает hromadske.

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Согласно пояснительной записке, этот закон должен урегулировать правоотношения в сфере онлайн-торговли лекарствами и обеспечить защиту покупателей от рисков приобрести некачественные или фальсифицированные препараты.

Также закон должен урегулировать случаи самолечения украинцев, обеспечить фармацевтическую опеку потребителей и ограничить незаконное вмешательство сервисов и посторонних людей в процесс доставки лекарств.

В свою очередь аптеки для торговли медикаментами онлайн должны получить необходимые лицензии. Они будут подтверждением того, что препараты, которые украинцы будут заказывать через интернет, должным образом хранятся и перевозятся.

Тем временем запрет продажи онлайн будет касаться, в частности, лекарств, которые выдают в аптеке по рецепту врача. Однако если есть электронный рецепт, покупать можно.

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Медикаменты с наркотическим составом, психотропные вещества и прекурсоры также не будут продавать, если у изготовителя не будет специальной лицензии.

Кроме того, под запретом оказались сильнодействующие, ядовитые, радиоактивные и иммунобиологические лекарства, которые и в обычных аптеках запрещено продавать.

Ранее украинцы рассказали социологам, сколько в месяц тратят на лекарства и лечение.