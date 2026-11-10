Досвід «Алюпроф Україна»: заміна 1С на українську платформу MASTER

Провідний європейський дистриб’ютор алюмінієвих систем для будівництва «Алюпроф Система Україна», що входить до складу міжнародної групи Grupa Kęty SA, тривалий час, як і більшість компаній на українському ринку, використовував для ведення обліку застаріле софтверне рішення 1С російського походження. Головна бухгалтерка підприємства Наталія Магуй ще задовго до того, як про заміну 1С почали говорити всі, системно придивлялася й оцінювала сучасні альтернативи софту для бізнесу.

Повномасштабне російське вторгнення стало вирішальним імпульсом для остаточного переходу, і вже близько двох років компанія успішно веде облік на українській платформі MASTER:Бухгалтерія розробки IT-Enterprise. Про досвід цієї трансформації та особливості переходу на сучасне українське рішення Наталія розповіла в інтерв'ю.

Наталю, з чого розпочався шлях до заміни програмного забезпечення для ведення бухгалтерії — в компанії і для вас особисто?

– Як і більшість українських компаній, ми роками працювали на софті 1С, і у нас як у торгового підприємства був допрацьований під нашу специфіку і потреби бізнесу комплект УТП (управління торговим підприємством). В компанію Алюпроф я прийшла в 2011 році. За роки роботи ми багато чого змінили, вдосконалили, допрацювали в існуючій версії 1С. Адже у нас багато підрозділів, у кожного свої задачі і потреби, тож необхідно було зробити так, щоб ця облікова система задовольняла всіх. Та й взагалі: зміни — нормальний процес, нічого не стоїть і не має стояти на місці. Однак загалом все було зрозуміло — аж до 2014 року, коли відбулася Революція гідності. Протягом наступного року вирішувалась доля нашого представництва в Україні, але зрештою ми змогли вистояти і відстояти себе. Однак натомість з 2016 року почалися перші законодавчі обмеження і заборони щодо роботи з російськими компаніями та продуктами, зокрема, і з 1С.

Тобто перші дзвіночки щодо необхідності переходу на інше бухгалтерське ПЗ з’явилися ще 10 років тому?

– Так. Тим паче, ці юридичні заборони були дуже важливими для нашої материнської компанії, яка знаходиться в Польщі. Для них прозоре законодавство та його виконання — це безумовний пріоритет. Тож вже у 2017 році почалося обдумування, підбір інформації щодо того, чим можна замінити 1С.

Як відбувався цей моніторинг, що і де ви розглядали?

– Ми шукали кругом і через різні джерела. Дивились, пам’ятаю, пропозиції з Польщі, інших країн Європи, України. Але ніде не знаходили такого, щоб нас влаштувало. Для мене ж важливо було мати гарний елемент УТП, а його ніде не було. До речі, розглядали ми тоді і BAS, але він був «сирим», не мав потрібних нам розробок. Я все дивилась на нього, і щоразу відтягувала рішення — одразу у мене душа до нього не лежала. Так ми й протягнули аж до 2021 року.

Тобто за кілька років ви так нічого і не знайшли на заміну 1С?

– Складаючи бюджет у 2021 році, ми заклали можливість переходу на BAS наступного року, тому що так і не знайшли кращої альтернативи на той момент. Хоча весь цей час я була впевнена, що в BAS залишається код 1С, і це російський продукт. Це був блок, який весь час мене стримував.

Я так розумію, що перейти на BAS вам завадив початок повномасштабного російського вторгнення?

– Певною мірою, так. Перший час було взагалі не до рішень про облікове ПО. Але щойно ми підняли голови, я повернулася до цього питання. І зрештою знайшла українське програмне забезпечення, MASTER:Бухгалтерія, розроблене компанією IT-Enterprise. Дізналася, що розробник займається не тільки обліковим програмним забезпеченням, а є частиною великої програмної ERP-платформи, плюс має великий досвід виконаних проєктів. Я почала з ними спілкуватися, зрозуміла, що й комунікація у них напрацьована — одразу отримала професійний зворотній зв’язок і відповіді на питання. Було видно, що це вже дорослий підхід до справи. І тоді я зупинила подальші пошуки, зрозумівши, що я можу ще довго шукати щось ідеально схоже на поточний 1С, замість того щоб почати працювати з повноцінною альтернативою вже зараз.

Якими були ваші професійні, технічні вимоги до нового облікового ПЗ?

– Високі. Адже ми працюємо зі складними індивідуальними замовленнями: розмір, комплектація, колір, дизайн — все різне щоразу, інженер розраховує кожен проєкт під клієнта персонально, до кожного гвинтика, а ще ж замовлення включає монтаж. Тому щиро кажу, що будь-яке облікове ПЗ для нас теж має бути індивідуальним, персоналізованим під нас.

Скільки часу у вас зайняв перехід на нову облікову систему?

– Це не було швидко. Для початку треба було прийти до тями. Більш-менш нормальну роботу підприємства ми відновили десь у травні 2022 року, а серйозну комунікацію з розробниками MASTER налагодили в 2023 році. Стартувати хотіли в 2024, з нового року, але не встигли. Весь 2024 рік ми витратили на підготовку різних ТЗ, розробку стартових можливостей. Це не було ні просто, ні швидко. Але команда розробників MASTER була поруч, вони допомагали й оперативно комунікували.

Коли ви зрештою перейшли з 1С на MASTER:Бухгалтерія?

– 2025 рік став для нас перехідним, ми працювали паралельно в двох системах, щоб упевнитися що все працює коректно. Річний звіт за 2025 рік мі вже подавали повністю в MASTER:Бухгалтерія.

Як ви переносили дані?

– З цим нам дуже допоміг розробник MASTER. Наш консультант з 1С писав своє ТЗ, розробник шукав рішення зі своєї сторони. Окрім того, у MASTER:Бухгалтерія професійно розроблено багато шаблонів, і ще в процесі заповнення шаблонів ми перевірили усі свої дані на наявність помилок, що дуже допомогло спростити перенесення даних. Тобто це була комбінація різних інструментів.

Важко було переходити?

– Звісно, це було непросто, адже ми багато років працювали на іншому ПЗ, всі звикли до нього. Тим паче, ми його постійно допрацьовували, відшліфовували. Але як раз тут і ховається секрет: ніщо не є сталим і досконалим, над усім потрібно постійно працювати, покращувати. Тобто якщо ми змінювали щось у попередній програмі, то не так вже й неможливо замінити її на нову в принципі.

Що було найскладнішим в процесі переходу? А що, навпаки, виявилося простішим, ніж ви очікували?

– Що для мене виявилося дуже зручним, то це розміщення ПЗ не на платформі, а на хмарі. Тобто у вас є доступ до ваших даних і документів з будь-якого пристрою, з будь-якої точки світу. Головне, щоб був доступ до сервера чи хмари. До того ж, такий формат дозволяє відчинити декілька вікон (документів) і працювати в них одночасно. У сучасних умовах це просто необхідність. З іншого боку, як на мене, у MASTER:Бухгалтерія трохи занадто переавтоматизована система, якщо можна так висловитися. Тобто розробники дуже прагнуть, щоб було якомога менше ручного втручання з боку користувача. Система навіть вказує на можливі помилки у веденні обліку. Це гарне прагнення, метою якого є спростити роботу бухгалтера. Однак реальність складніша, неможливо передбачити всі ситуації та закласти їх в систему, потрібно трохи більше гнучкості, я вважаю. Тож по цих питаннях ми ще комунікуємо з розробником. Тим паче, я залюбки ділюся з ними своїм досвідом, а він у мене великий.

Попри всі труднощі, чи вважаєте ви правильним і виправданим рішення перейти на MASTER:Бухгалтерія? Які поради можете дати тим, хто ще сумнівається, чи відмовлятися від 1С?

– Якщо мова йде про нове підприємство, то однозначно — брати тільки нове ПЗ, підбираючи його під власні задачі. Це буде точно простіше, ніж перехід на нове ПЗ для великого працюючого підприємства, хоча це теж цілком реально, просто займає більше часу й рухів. Перевзутися на ходу важче, ніж на виході з хати. Але загалом відмовлятися від російського ПЗ треба безсумнівно. Шукати свій варіант на заміну, брати базову «коробку», додавати до неї ті елементи, які потрібні саме вам, і допрацьовувати. Іншого виходу немає. Якби ми не стартували в 2024 році, то на сьогодні б не мали результату. Зараз вже чудово відомо, що 1С і BAS — продукти російського походження, вони підсанкційні, від них необхідно відмовлятися. Вже немає часу сидіти і чекати, ідеального для всіх продукту не існує — давайте створювати його разом, спільними зусиллями та спільним досвідом, удосконалюючи, шліфуючи. У спільнодії ми формуємо нову базу, яка зробить роботу бізнесу простішою та безпечнішою. Понад те, наш досвід переконливо доводить: в Україні є гідні розробки та вендори, якість яких високо цінують навіть міжнародні холдинги.