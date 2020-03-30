Дубилет предлагает властям срочно цифровизировать госуслуги на платформе iGov

Экс-министр Кабмнина, сооснователь monobank Дмитрий Дубилет, призвал власти форсированно внедрить тотальную диджитализацию госуслуг.

О этом он сообщил в своем телеграм-канале.

"В связи с карантином особенно актуальным становится взаимодействие власти и бизнеса через интернет. Чтобы уберечь граждан от визита в органы государственной власти, наша команда готова разработать и запустить любую государственную услугу онлайн в рекордные сроки — от 2 до 5 дней. Платформой для запуска будет iGov", — заявляет Дубилет.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Экс-министр подчеркивает, что это будет безусловно бесплатно для государства.

"Хорошая новость в том, что iGov уже передан на баланс государства и легализован, потому c юридической точки зрения проблем нет. Также на iGov уже работают все способы идентификации, включая цифровые подписи и BankID со всеми основными банками", — отметил он.

Банкир намекает на то, что ждать реализации подобного проекта от профильного Министерства цифровой трансформации придется слишком долго.

"Дело в том, что публичных услуг в нашей стране много, и у Министерства цифровой трансформации есть план по их внедрению в течение нескольких лет. А на iGov все можно запустить очень быстро и бесплатно. Потом, если МЦТ пожелает, процессы на iGov можно буде заменить на новую платформу", — отметил Дубилет.

Напомним, что проект iGov — детище Дмитрия Дубилета. Он начал развивать его с группой волонтеров задолго до того, как оказался в кресле чиновника. Занимая должность министра Кабмина, Дубилет, кроме основных обязанностей, уделял массу времени и внимания диджитализации процессов в госуправлении.

Еще до начала пандемии коронавируса, вице-спикер Руслан Стефанчук назвал диджиталицацию госпроцессов и госуслуг одним из приоритетов работы парламента на 2020 год.