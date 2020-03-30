IT и Телеком 4 часа назад

Дубилет предлагает властям срочно цифровизировать госуслуги на платформе iGov

Потом, отмечает банкир, процессы можно будет перевести с iGov на любую другую платформу, какую выберет Министерство цифровой трансформации

Дубилет предлагает властям срочно цифровизировать госуслуги на платформе iGov Дубилет предлагает властям срочно цифровизировать госуслуги на платформе iGov
Центр предоставления административных услуг. Фото: сайт мэрии Киева

Экс-министр Кабмнина, сооснователь monobank Дмитрий Дубилет, призвал власти форсированно внедрить тотальную диджитализацию госуслуг.

О этом он сообщил в своем телеграм-канале.

"В связи с карантином особенно актуальным становится взаимодействие власти и бизнеса через интернет. Чтобы уберечь граждан от визита в органы государственной власти, наша команда готова разработать и запустить любую государственную услугу онлайн  в рекордные сроки — от 2 до 5 дней. Платформой для запуска будет iGov", — заявляет Дубилет.

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Экс-министр подчеркивает, что это будет безусловно бесплатно для государства.

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"Хорошая новость в том, что iGov уже передан на баланс государства и легализован, потому c юридической точки зрения проблем нет. Также на iGov уже работают все способы идентификации, включая цифровые подписи и BankID со всеми основными банками", — отметил он.

Банкир намекает на то, что ждать реализации подобного проекта от профильного Министерства цифровой трансформации придется слишком долго.

"Дело в том, что публичных услуг в нашей стране много, и у Министерства цифровой трансформации есть план по их внедрению в течение нескольких лет. А на iGov все можно запустить очень быстро и бесплатно. Потом, если МЦТ пожелает, процессы на iGov можно буде заменить на новую платформу", — отметил Дубилет.

Напомним, что проект iGov — детище Дмитрия Дубилета. Он начал развивать его с группой волонтеров задолго до того, как оказался в кресле чиновника. Занимая должность министра Кабмина, Дубилет, кроме основных обязанностей, уделял массу времени и внимания диджитализации процессов в госуправлении.

Еще до начала пандемии коронавируса, вице-спикер Руслан Стефанчук назвал диджиталицацию госпроцессов и госуслуг одним из приоритетов работы парламента на 2020 год. 

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