Карантин оказался на руку рейдерам — Минюст

В Украине появились первые случаи рейдерства во время карантина. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр юстиции Денис Малюська.

"Есть первый всплеск корпоративного мародерства (оно же рейдерство во время карантина). Отдельные таланты почему-то решили, что на время карантина Офис противодействия рейдерству не сможет эффективно защищать собственность. Начались откровенные и примитивные атаки, отдельные изменения вносились в реестр даже без подгрузки каких-либо документов", — написал Малюська.

По словам министра, за последнюю неделю таких случаев произошло почти столько же, сколько за четыре месяца прошлого года.

"Особенно отличился регистратор Петровского сельского совета Генического района Херсонской области Мустафаев Фарит Анварович, который (или от имени которого) внес в реестры немаленький массив ложной информации. Отдельные пострадавшие (например ООО "Юридическая инвестиционная компания "Форум" и ООО "КПД-С") уже успели подать жалобы, которые мы удовлетворили, и собственность вернули. Доступ господина Мустафаева в реестры заблокирован", — рассказал глава Минюста.

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Он добавил, что жалобу в Офис противодействия рейдерству можно (и стоит) подавать онлайн с помощью сервиса iGov.

Ранее Малюська заявлял, что проблема рейдерства в Украине до конца 2019 года будет практически закрыта.