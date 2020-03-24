Бизнес 20 минут назад

Карантин оказался на руку рейдерам — Минюст

По словам министра юстиции, за последнюю неделю таких случаев произошло почти столько же, сколько за четыре месяца прошлого года

Карантин оказался на руку рейдерам — Минюст Карантин оказался на руку рейдерам — Минюст
Денис Малюська. Фото: Facebook

В Украине появились первые случаи рейдерства во время карантина. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр юстиции Денис Малюська.

"Есть первый всплеск корпоративного мародерства (оно же рейдерство во время карантина). Отдельные таланты почему-то решили, что на время карантина Офис противодействия рейдерству не сможет эффективно защищать собственность. Начались откровенные и примитивные атаки, отдельные изменения вносились в реестр даже без подгрузки каких-либо документов", — написал Малюська.

По словам министра, за последнюю неделю таких случаев произошло почти столько же, сколько за четыре месяца прошлого года.

Кратко и по делу в Telegram

"Особенно отличился регистратор Петровского сельского совета Генического района Херсонской области Мустафаев Фарит Анварович, который (или от имени которого) внес в реестры немаленький массив ложной информации. Отдельные пострадавшие (например ООО "Юридическая инвестиционная компания "Форум" и ООО "КПД-С") уже успели подать жалобы, которые мы удовлетворили, и собственность вернули. Доступ господина Мустафаева в реестры заблокирован", — рассказал глава Минюста.

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Он добавил, что жалобу в Офис противодействия рейдерству можно (и стоит) подавать онлайн с помощью сервиса iGov.

Ранее Малюська заявлял, что проблема рейдерства в Украине до конца 2019 года будет практически закрыта.

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