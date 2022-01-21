Due Diligence: почему предпринимателям нельзя обойтись без этого при покупке готового бизнеса

Все чаще предприниматели предпочитают покупать уже готовый бизнес, чтобы не начинать все с нуля. Такое решение имеет свои преимущества: экономия времени, отлаженные бизнес-процессы, уверенность в прибыльности дела, сложившиеся кадры.

Однако такой бизнес может в конечном итоге обойтись дороже, а новый собственник рискует наткнуться на подводные камни, в частности, номинальное существование бизнеса, проблемы с законом или значительные долги. Таких проблем можно избежать, если следовать определенным правилам.

ЮРИДИЧЕСКИЙ АУДИТ

Прежде чем покупать готовый бизнес, опытные предприниматели обращаются к профессионалам для проведения due diligence – проверки бизнеса "объекта приобретения". Такая проверка бывает юридической, финансовой, налоговой и технической. При юридическом due diligence наиболее распространенные риски можно выявить, проанализировав следующие вопросы.

Надлежащая регистрация и статус объекта приобретения

В случае, если объектом покупки является компания, необходимо проверить регистрацию в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР). Обращайте внимание на отсутствие статуса "остановки" в упомянутом реестре, ведь он может свидетельствовать о реорганизации или ликвидации. В таком случае бизнес может быть неактивным, неплатежеспособным, стать частью другого или изменить свою организационно-правовую форму.

Проверка правоустанавливающих документов

Для проверки права собственности на корпоративные права (долю, акции и т.п.) продавца и имущество, которым владеет объект приобретения, нужно, чтобы продавец предоставил правоустанавливающие документы и другие документы, подтверждающие законность и принадлежность приобретения корпоративных прав или имущества. Непредоставление или сокрытие таких документов может свидетельствовать о наличии у них недостатков.

Обременение имущества объекта приобретения и арест корпоративных прав

В случае обременения имущества объекта приобретение, распоряжение и пользование им будет ограничено или запрещено. Еще более проблемной является ситуация с арестом корпоративных прав продавца или их передача в обеспечение выполнения обязательств, ведь это ограничивает или делает невозможным их дальнейшее отчуждение. Прежде чем подписывать трансакционные документы, нужно снять арест, однако это может занять много времени. Следует проверить реестр обременений движимого имущества (ДРОРМ) и реестр обременений недвижимости (ДРРП) как по объекту приобретения, так и по продавцу.

Наличие лицензии и другой разрешительной документации

Определенные виды хозяйственной деятельности нуждаются в лицензировании, полный перечень которых есть в Законе Украины "О лицензировании видов хозяйственной деятельности". Прежде чем покупать бизнес, требующий лицензии, нужно проверить, получил ли ее объект приобретения, не аннулирована ли и не истекает ли срок действия. Осуществление деятельности без необходимой лицензии влечет административную ответственность, наложение штрафа и конфискацию произведенной продукции и денег, полученных в результате совершения такого правонарушения. Также необходимы разрешения, например, на размещение рекламы, на строительство, эксплуатационное разрешение и другие.

Проверка договорных обязательств

Продавец должен предоставить все договоры, в которых объект приобретения выступает стороной. Как правило, стороны ограничивают объем проверки соответствующей суммой, поскольку крупный бизнес может одновременно состоять в большом количестве правоотношений, соответствующее ограничение служит "фильтром" мелких проблем. В таком случае покупатель сможет оценить количество невыполненных обязательств, их сумму и сроки исполнения. Однако продавец может скрыть часть договоров, по которым посрочено исполнение обязательств, поэтому нужно тщательно проверить реестры судебных решений, исполнительных производств, должников и т.д.

Наличие судебных производств

Новому владельцу неприятно будет получить повестку в суд незадолго после завершения трансакции и всех регистрационных действий. Чтобы избежать такой ситуации, нужно проверить участие объекта приобретения в судебных процессах. Также следует обратить внимание на открытые производства, в которых продавец выступает ответчиком, ведь есть риск наложения ареста на корпоративные права как меры обеспечения иска.

Состояние расчетов с бюджетом

Из открытых источников можно получить информацию о выбранной системе налогообложения, наличии налогового долга и является ли компания плательщиком НДС. Также торговец может предоставить справку об отсутствии налоговой задолженности объекта приобретения.

Формирование уставного капитала

Нужно проверить, есть ли документы, подтверждающие способ формирования уставного капитала. Если значительная его часть сформирована неденежным имуществом, нужно убедиться, что оно получило оценку, соответствующую его рыночной стоимости. Особенно это касается прав на интеллектуальную собственность, ведь иногда такой вклад участники общества используют для увеличения уставного капитала, не имея возможности увеличить его за счет реального имущества.

Соблюдение трудового законодательства

Нужно проверить, заключены ли трудовые договоры с работниками. Кроме того, проанализируйте гражданско-правовые договоры о предоставлении услуг/выполнении работ, ведь они могут скрывать фактические трудовые отношения. Также следует обратить внимание на другие нарушения в сфере трудового законодательства (выплату зарплаты, отпуска, законность оформления и увольнения работников, наличие разрешения на трудоустройство иностранцев и т.п.).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА

Убедившись в добросовестности продавца, можно переходить к ключевому этапу покупки бизнеса – заключению и подписанию договора. Украинское законодательство не содержит конкретных норм, которые прямо регулировали бы вопросы покупки бизнеса как такового. Одним из вариантов оформления соответствующих договорных отношений есть покупка объекта приобретения как единого имущественного комплекса (ЕМК). В таком случае основной упор делается на имущество (активы), входящее в ЕМК (к примеру, недвижимость, оборудование, сырье, продукция), но обходят вниманием вопросы деловой репутации, персонала, клиентской базы и др.

Самым популярным способом оформления покупки бизнеса является заключение договора купли-продажи корпоративных прав (доли или акций и т.д.). Таким образом покупатель приобретает корпоративные права в уставном капитале объекта приобретения (например, материнской компании, как правило, за рубежом), регистрирует соответствующие изменения и становится его владельцем. В операционной деятельности самого объекта приобретения ничего не меняется – остается то же имущество, разрешительные документы и нематериальные активы. Важен вопрос правильности и своевременности смены менеджмента или оформления новых трудовых отношений.

Правильное юридическое оформление договора крайне важно, поскольку с этим связан основной для покупателя риск – признание сделки по купле-продаже бизнеса недействительной. Чтобы этого избежать, следует подробно расписать предмет договора, цену и сроки, права и обязанности сторон, а также их ответственность и гарантии. Даже если вы произвели проверку объекта приобретения и продавца и убедились, что риски отсутствуют или минимальны (например, корпоративные права не обременены и не находятся под арестом), не лишним будет добавить в текст договора соответствующие гарантии продавца. Это позволит минимизировать риски покупателя в случае судебного обжалования договора.

Чтобы засвидетельствовать волеизъявление сторон по "передаче" корпоративных прав от продавца к покупателю, нужно подписать акт приема-передачи. Такой акт в Украине должен нотариально удостоверяться, в то время как нет соответствующей обязанности по договору купли-продажи. Однако процедура приобретения и закрытия зависит от выбранной юрисдикции.

Вместо резюме

В конце отмечу, что due diligence – неотъемлемый этап в процедуре покупки готового бизнеса, способный выявить ряд рисков и ответить на вопрос, стоит ли покупать конкретный бизнес вообще. Результаты такой проверки следует использовать при заключении договора купли-продажи, закрывая определенные риски гарантиями продавца и детально прописанными положениями. Если комплексно и всесторонне подойти к вопросу покупки бизнеса, то риски можно свести к минимуму.