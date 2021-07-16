Как компания "Кернел" завоевывает рынок альтернативной энергетики

Мы не разделяем устойчивое развитие и социальную ответственность, рассматривая это направление как ключевой фактор в достижении стратегических целей. А это инвестиции в людей и развитие громад, достижение максимальной продуктивности и прибыльности, прозрачность, энергоэффективность и экологичность. "Кернел" разработал корпоративную политику по охране окружающей среды, и сегодня я хочу представить кейс, как забота об экологии помогает бизнесам становиться устойчивее.

Инвестиции в "зеленую" энергетику

В агропромышленном комплексе Украины "Кернел" — одна из самых "зеленых" компаний. В 2021 году мы финализируем проекты по генерации возобновляемой энергии на маслоэкстракционных заводах. Всего планируется запуск семи ТЭС. Суммарно они будут сжигать до 481 тыс. тонн лузги подсолнечника и генерировать около 700 тыс. МВт-ч в год. Общий объем инвестиций — $248 млн, ожидаемая EBITDA от проектов — $52 млн в год.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Инвестируя в проекты "зеленой" энергетики, мы достигаем нескольких целей: энергонезависимость бизнеса, энергоэффективность производства, сокращение потребления природных ресурсов. Все наши МЭЗ используют котлы мощностью 10-17 МВт. Сжигая лузгу, они производят необходимый для переработки масличных пар и экономят порядка 72 млн куб. м газа в год. За последние пять лет мы сократили энергоемкость больше чем на 10%. Наша амбиция — 100%-ная утилизация биотоплива. Это позволит нам еще больше снизить расходы и высвободить вагоны, которые используются для транспортировки лузги на экспорт. За счет внедрения современных технологий и новейшего оборудования мы добиваемся максимальной продуктивности и конкурентоспособности.

Собственная генерация

Кропивницкий МЭЗ с 2009 года генерирует электроэнергию и реализует ее по "зеленому" тарифу. В 2018-м мы заменили старую турбину (1,5 МВт) на новую 7 МВт. В апреле прошлого года она вышла на проектную мощность.

В марте 2021 года завершились пусконаладочные работы новой когенерационной установки на Полтавском МЭЗ. Электрическая мощность 10 МВт, тепловая — 42 МВт. Сейчас ведется пусконаладка еще на двух заводах: Бандурском МЭЗ и Украинской черноморской индустрии. Также продолжается строительство ТЭС на Волчанском и Приднепровском МЭЗ. Шесть из семи ТЭС — абсолютно новые объекты.

Самым крупным и современным проектом "Кернел" станет Староконстантиновский МЭЗ. Мощность турбогенератора на предприятии составит 22,5 МВт. Завод будет достроен в этом году и станет одним из самых мощных предприятий по переработке масличных культур в Европе — 1 млн тонн семян в год.

Рост для Украины

"Зеленая" энергетика — тренд даже в тех странах, которые богаты традиционными ресурсами. В нефтяном центре США Хьюстоне 89% потребления приходится на возобновляемые источники. В Германии солнечная и ветровая генерация уже превысила угольную. На протяжении нескольких лет Украина внушительно прибавляет в рейтинге стран, привлекательных для инвестиций в возобновляемую энергию. Но не стоит ограничиваться "нестабильными" ветром и солнцем. Производство биотоплива может стать определяющим в экономическом развитии и энергетической независимости Украины от соседей на севере и востоке, что особенно актуально ввиду последних событий и решения ограничить импорт российской и белорусской электроэнергии.

При принятии стратегических, инвестиционных и операционных решений менеджмент "Кернел" всегда учитывает вопросы охраны окружающей среды

С 2012 года Украина является мировым лидером по производству подсолнечника. В прошлом, не самом благополучном году для АПК, агропроизводители собрали 16,5 млн тонн, а это треть мирового производства. 17% от урожая приходится на лузгу — самый энергоэффективный побочный продукт. В целом энергопотенциал отходов подсолнечника достигает порядка 1,1 млн тонн нефтяного эквивалента. Еще один мощный ресурс для энергонезависимости страны.

"Зеленая" энергетика — это не только об экологии, удешевлении ресурсов и устойчивости. Это еще и об ответственности бизнесов перед людьми и страной. При принятии стратегических, инвестиционных и операционных решений менеджмент "Кернел" всегда учитывает вопросы охраны окружающей среды. Мы ежедневно мониторим влия­ние производства на экологию и публично отчитываемся перед партнерами, инвесторами и обществом. Постоянный поиск баланса между экономической целесообразностью, техническими возможностями и влиянием на окружающую среду позволяет нам занимать лидирующие позиции на внут­реннем и международном рынке.