Всего 100 авто в Украине. Porsche Taycan — электрический "жеребец" со спортивным нравом

В уже далеком июне 2012 года Tesla начала производство своего второго автомобиля — Model S. Через три года, в 2015 году, Porsche показал концепт-кар будущего на Международном автомобильном салоне во Франкфурте. После этого снова тишина.

И только еще через три года, в июне 2018 года, на церемонии "70 лет спортивным автомобилям", которую, собственно, и устроила Porsche, объявили, что серийный автомобиль проекта Mission E получил имя Taycan — "жеребчик" на турецком языке.

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В Украине модель Taycan появилась в 2020 году, и украинцы купили уже 101 такой автомобиль. Мы решили, что самое время протестировать "жеребчика" и рассказать о его достоинствах и не только. В нашем автообзоре читайте, получилось ли соединить спортивные опции с электроприводом, почему Taycan стоит в два раза дороже Tesla и насколько надежная его батарея.

F — значит "ультралюкс"

4-дверный купе Porsche Taycan — это F-класс. Напомним, в этом классе могут быть представлены и седаны, и универсалы, и хэтчбеки с расширенной колесной базой и множеством дополнительных функций, доступных пассажирам на задних сиденьях. Доля таких автомобилей, например, на европейском рынке — всего 0,3%, что убедительно доказывает их исключительность.

Линейка Taycan включает версии 4S, Turbo и Turbo S. А уже летом 2021 года в Украине появится и Cross Turismo — кросс-универсал, который получит такую же топовую комплектацию, как и все спорткары этой серии. Но с изменениями. Модель обзавелась новым кузовом, увеличенным дорожным просветом и легким обвесом. А новые батареи обеспечивают электрокару гораздо больший запас хода. Так, новая версия Porsche Taycan может проехать на одной зарядке до 450 километров и разогнаться до 100 км/ч за 2,8 секунды. И что важно, Taycan можно разгонять до сотни сколько угодно раз, в отличие от гражданского автомобиля Tesla: как только вы начинаете его "нагружать", батарея нагревается, система это замечает, и автомобиль ограничивает мощность и пытается остудить батарею. В случае с Taycan инженеры Porsche приложили все силы, чтобы разработать систему кондиционирования батареи. Это позволяет аккумулятору постоянно находиться в рабочей температуре, не перегреваться и обеспечивать максимальные характеристики.

В целом же 4S, Turbo и Turbo S отличаются друг от друга, но не кардинально. Главное отличие в Turbo S — наличие режима Overboost. Это режим повышения кратковременной мощности, которого нет у Turbo и 4S. И большая эксплуатация батареи. Базовую комплектацию нам в Украине не предлагают.

Еще в Turbo S большое количество карбона в колесах, и тормоза будут полностью керамические. На тесте у нас тормозные диски с покрытием из карбона за 99 000 грн.

Ценовой диапазон "жеребчика" в зависимости от набора функций колеблется от 76 тыс. евро до 167 тыс. евро.

Экстерьер: "капли" фар и "бедра" колесных арок

По габаритам и внешне Taycan практически дублирует Panamera, только этот спорткар чуть меньше: в длину короче Panamera на 52 см — 4963 мм и ниже на 37 см — 1381 мм, но зато шире на 35 см — 1966 мм.

Еще одно отличие — здесь купол крыши с явно заметной каплеобразной формой, еще запоминаются тонкие стойки и элегантные маленькие окошки. Да, это напоминает Panamera, но там вы никогда не найдете столь явно выраженные "бедра" колесных арок. Передние видны водителю сквозь лобовое стекло, а задние — в зеркалах. Стоит сказать, что с такими арками легче привыкнуть к габаритам машины.

Эту машину изначально разрабатывали как спортивный электрический автомобиль. Поэтому активная аэродинамика включает в себя не только подъемное заднее антикрыло, но также подвижные шторки в переднем бампере.

На тестовом автомобиле установлены 21-дюймовые колесные диски за 141 000 грн.

Овальные фары получили продолжение в виде вертикальных каналов, которые служат для улучшения аэродинамики (Сх 0,22 — лучший результат в истории Porsche). Крышка багажника украшена сплошной красной полосой. Эдакий моно-фонарь с прозрачной надписью "Porsche".

В закрытом положении ручки прячутся вровень с кузовом. Есть два гнезда зарядки с сенсорным открытием для переменного и постоянного тока. Гнездо быстрой зарядки на 270 кВт находится с правой стороны.

У Taycan в универсале два багажника: передний — 84 л, задний — 407 л. Можно выбрать из 10 цветов кузова и 9 цветов салона.

Много ярких деталей в экстерьере автомобиля, но именно два элемента — каплеобразная крыша и выделенные "бедра" колесных арок — формируют яркий облик Taycan.

Спортивный нрав: турбо-звук и рекуперация

В режиме Sport+ активируется режим искусственного турбо-звука. Это уже требования законодательства, чтобы пешеходы могли услышать на улице автомобиль. Или в настройках автомобиля настройка Electric Sport Sound.

В Taycan целых три режима рекуперации. Режим выключенной рекуперации (машина едет накатом и вообще не теряет скорости). Есть режим активированной скорости, когда авто притормаживает. Авто чередует между собой эти два режима. Почему здесь рекуперацию при желании можно убрать? Потому что она не всегда совпадает с теми ощущениями, которые вы испытываете в настоящем Porsche.

Скромный интерьер: массаж и климат-контроль

Никаких кнопок или других "рычагов", только сенсорное управление и современный дизайн. Но для мелких вещей места может быть маловато. Даже положить смартфон негде. Только два больших подстаканника и небольшой подлокотник. Но также предусмотрено место для беспроводной зарядки телефона в зависимости от модельного года.

Салон авто полностью кожаный. Кресла удобные, удлиняется сиденье, и для него можно выбрать 18 настроек плюс 4 режима массажа.

Кнопка запуска находится, как и во всех Porsche, слева от руля. Справа рычажок для переключения режимов движения: паркинг, назад, нейтральный и вперед. Рычажок "переехал" с 911, у которого он располагался на панели внизу.

Центральная консоль, выставленная под углом и будто парящая в воздухе. Отдельный дисплей для переднего пассажира, где собраны базовые функции меню. Еще один у пассажиров на задних сиденьях.

Внизу управление климатической установкой. Выше мультимедийная панель. Перед водителем бортовой компьютер и панель приборов на 15-дюймовом изогнутом экране без козырьков, и что важно — экран не бликует.

Производитель кокетливо указывает формулу салона "4+1", что в реальности следует читать "просто четыре нормальных места — зато подходят даже для взрослых людей".

Удачный наклон спинки заднего дивана, нормальный запас места для коленей, приемлемое пространство сверху (правда, места сзади немного меньше, чем в Panamera). Для пассажиров на задних сиденьях есть раздельный "климат", подогрев сидений и, конечно же, стеклянная крыша-"панорама" над головой. У пассажира есть экран, но действия должен подтвердить водитель на основном центральном экране. В функциях — круиз-контроль, электропривод сидений, который поможет настроить каждое максимально удобно. Бортовой компьютер и другие функции, которые делают спорткар приятным не только для гонок, но и ежедневного использования.

Что касается звукоизоляции, в этой модели будет важно, как вы понимаете: устранить не звук двигателя, а шум от проезжающих машин, колес, аэродинамический шум. И стоит сказать, что здесь за счет классной звукоизоляции действительно тишина в салоне.

Зарядка: 100 километров за 5 минут

Тяговый аккумулятор работает с номинальным напряжением 723 В (в диапазоне 610-835 В), это т.н. "800-вольтный аккумулятор". Это значит, что для того, чтобы зарядить машину на 100 км, вам понадобится всего 5 минут. За полтора часа она заряжается на 80% от 50 кВт. А от источника 11 кВт машина полностью заряжается за 8 часов.

Тут важно заметить, что электромобиль Porsche Taycan при зарядке переменным током (АС) готов принимать до 22 кВт, а при зарядке постоянным током (DC) — вплоть до 270 кВт.

Технические характеристики

Спорткар оснащен двумя электромоторами, которые расположены на передней (218 л.с. 300 Нм) и задней (408 л.с. 550 Нм) оси. Общая мощность — 625 лошадиных сил.

Здесь новые моторы с постоянными магнитами. Они легкие и эффективные. Центр тяжести ниже, чем у 911, спортивная подвеска с пневматикой и полностью управляемое спортивное шасси. Задние колеса Taycan также могут поворачиваться.