Электроэнергию из Беларуси начала импортировать компания с сомнительной репутацией — Герус

Из Беларуси в Украину начала поставляться электроэнергия, импорт которой осуществляется компанией "ТЭТ групп". Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус ("Слуга народа").

"5 МВт в год — объем мизерный, но интересно другое. Электроэнергию получила только одна компания — ООО "ТЭТ групп" бывшего коммерческого директора группы ДТЭК Виталия Бутенко. Всего на аукционе за доступ к межгосударственному сечению участвовали 16 компаний, купили такое сечение 4 компании, в том числе "ЭРУ Трейдинг" и "Энергоатом". Но электроэнергию с белорусской стороны получили не четыре компании, а только одна компания", — рассказал он.

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По словам нардепа, эта компания никогда раньше не осуществляла импорт, а свою деятельность начала только в октябре и уже проверяется регулятором на предмет махинаций на энергорынке на сотни миллионов гривен.

"Тем не менее именно эта "ТЭТ групп" обходит и государственный "Энергоатом", и "ЭРУ Трейдинг", работающий на рынке более пяти лет, — и получает эксклюзивный/монопольный доступ к белорусской электроэнергии", — подчеркнул он.

Герус напомнил, что ранее с 1 июля 2019 года импорт электроэнергии происходил исключительно на прозрачных рыночных и конкурентных началах: сначала проходил аукцион за доступ к сечению (сетям), а затем — аукцион на товар (электроэнергию).

"Таким образом, ни у кого не было никаких преференций, единственным критерием была цена аукциона. Такие рыночные подходы были гарантией того, что не возникало никаких новых "РосУкрЭнерго" (газ) или Proton Energy (дизель). Такие правила делали невозможным и политическую коррупцию — нельзя было договориться, все решалось на рынке на конкурентных началах", — отметил он.

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Депутат подчеркнул, что такая ситуация гарантировала конкуренцию на рынке, потому что работать могли многие компании — и все на равных условиях.

"Таким образом, в 2019 году крупнейшим импортером из Беларуси была компания "Д.Трейдинг" (группа ДТЭК), также импортировал "Нафтогаз Украины" и еще пять компаний. А всего за 2019-2020 года было более 10 импортеров. Здоровая рыночная ситуация и никаких монополий. Сегодня мы видим определенные изменения: электроэнергию получила лишь одна компания, и это "ТЭТ групп" с весьма сомнительной репутацией. Кто ты, "ТЭТ групп"?" — задался вопросом Герус.

Отметим, что согласно данным единого реестра юрлиц и предпринимателей, "ТЭТ групп" зарегистрирована 20 июля с основным видом деятельности "торговля электроэнергией" и уставным капиталом 200 тысяч грн. Руководителем компании значится Евгений Лисовец, 100%-ным бенефициаром — упомянутый Бутенко.

Напомним, что еще неделю назад Герус заявлял, что импорта электроэнергии из России и Беларуси с 1 ноября не будет, в частности потому что соответствующие аукционы на продажу электроэнергии из Беларуси не были проведены.

Однако 1 ноября Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила, что после решения суда, разблокировавшего аукционы на доступ к межгосударственным электросетям возобновила их.