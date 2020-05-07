Энергетика 20 минут назад

"Энергоатом" опроверг заявления об искусственном снижении производства и подержал Кабмин

"Энергоатом" принял решение вывести в резерв ряд энергоблоков АЭС на период карантина

"Энергоатом" опроверг заявления об искусственном снижении производства и подержал Кабмин "Энергоатом" опроверг заявления об искусственном снижении производства и подержал Кабмин

Антикризисные меры принимаемые Кабмином и Минэнерго, в том числе и по достижению физической (пересмотр баланса) и финансово-экономической стабилизации энергорынка сейчас оправданы. Об этом заявил и.о. руководителя НАЭК "Энергоатом" Петр Котин "БизнесЦензору".

"Энергоатом" принял решение вывести в резерв ряд энергоблоков АЭС на период карантина для обеспечения нового сниженного баланса электроэнергии , учитывая снижение потребления в сравнении с прошлым годом на текущий период на 50 млн кВт*ч ежедневно.

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"Оператор предоставляет нам конкретную цифру, что требует от нас остановки ряда наших энергоблоков. Мы можем поступить по-другому, разгрузив все энергоблоки, но в таком состоянии глубокой разгрузки их работа будет неэффективной. Останов нескольких энергоблоков позволит работать остальным на уровне мощности, близком к номинальной", — подчеркнул Котин.

Он также высказал поддержку антикризисным действиям министерства.

"Мы отслеживаем общую ситуацию в энергосистеме, снижение потребления. Поэтому необходимо дождаться стабилизации в целом, как на энергорынке, так и экономике. Но мы не должны вырабатывать электроэнергию только потому, что хотим это делать. Отпущенная электроэнергия должна оплачиваться. Сегодня мы имеем огромные задолженности от энергорынка. Компания до сих пор не взыскала 16 млрд долгов. И в таких условиях должны продолжать полностью финансировать нашу производственную программу. На мой взгляд, антикризисные меры принимаемые Кабмином и Минэнерго, в том числе и по достижению физической (пересмотр баланса) и финансово-экономической стабилизации энергорынка сейчас оправданы", — резюмировал он.

Напомним, в конце апреля Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины утвердило новый Прогнозный энергетический баланс Украины на 2020 год, который предусматривает общее уменьшение потребления на 9,5% до 138 млрд кВт/ч по году и паритетное снижение производства всех видов генерации.

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