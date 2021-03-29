Евгений Николайчук, CFO TECHIIA: "Важно заботиться о партнерах и "бежать" вдвое быстрее"

TECHIIA как холдинг появилась в 2019 году. Объединяет более 10 бизнесов и проектов разных направлений, включая IT, киберспорт и девелопмент, с юрисдикциями в разных странах, с инвестиционным и собственным капиталом. На начало 2021 года в компаниях холдинга работает больше 1 тыс. человек.

Какие тренды сейчас влияют на вашу отрасль больше всего? Как компания реагирует на такие вызовы?

Первый — тренд увеличения прозрачности ведения бизнеса, который затрагивает банковское и налоговое законодательство. Оно улучшается, но и усложняется. Контролирующие органы тщательно следят за перемещением финансов между юрисдикциями. Наша компания работает в США и Европе, так что нужно постоянно изучать локальные правила. Важно сделать все правильно, чтобы сохранить и средства, и репутацию.

Второй тренд — высокая динамика нашего бизнеса. При экспансии скорость важнее выхолощенных процессов. Чтобы держать темп, уменьшаем внутреннюю бюрократию, а чтобы не заниматься money burning, задействуем внутренний резерв.

Например, в феврале на рассмотрение зашли три проекта newbiz. Кто-то в таких случаях сразу расширяет штат, а мы сначала распределяем задачи внутри холдинга: проверяем идею на жизнеспособность, анализируем бизнес-логику, готовим расчетную часть и оценку. Когда есть понимание, что проект взлетит, отделяем его в отдельный проект. В нем появятся свои системы и функции: юридическая команда, HR, большой операционный блок, CEO.

Медлить нельзя, иначе доля рынка будет занята, технология отстанет, а лучшие специалисты уйдут к более проворному конкуренту. Поэтому у нас, как у Льюиса Кэрролла: "Нужно бежать со всех ног, чтобы оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее!".

Расскажите о наиболее значимых событиях в вашей компании с точки зрения финансиста.

Само объединение бизнесов Олега Крота и Юрия Лазебникова в холдинг стало значимым событием. Нам нужно было упорядочить работу проектов из самых разных отраслей, согласовать их финансовые системы для удобного управления. Но при этом мы сохранили автономию каждой компании.

Из последнего я бы назвал новый этап зрелости холдинга. Впервые за историю TECHIIA у нас консолидированный бюджет. Каждая компания защищала свою бизнес-модель на 2021 год, а одна из наших компаний WePlay Esports показала сумасшедший рост финпоказателей, несмотря на "интересный" прошлый год.

Какие реформы произошли в компании с точки зрения организации работы финансового департамента за последнее время? Как это отразилось на экономике компании?

Запускаем систему управленческого учета, чтобы данные консолидировались в управляющей компании. До этого все бизнесы жили по своим стандартам. Унификация облегчит жизнь всем сотрудникам, а холдингу оптимизирует расходы.

Также создали инвестиционный комитет, который оценивает бизнес-кейсы. Раньше новые бизнесы зарождались из идей фаундеров холдинга, а теперь, когда TECHIIA и управляющие партнеры стали узнаваемыми, предприниматели извне предлагают свои идеи, а мы их тестируем.

Внедряем внутренний аудит и due diligence, чтобы понимать, что можно улучшить, чем мы можем быть интересны внешнему инвестору.

Из более простых кейсов — мы стали больше подключать внешний консалтинг в локальных юрисдикциях. Правда, иногда бывают коллизии: два локальных консультанта говорят противоположные вещи. Но с этим ничего не поделаешь — согласовываем их между собой.

Если подытожить, мы бежали быстро, а теперь экипировали себя правильными кроссовками и формой и готовы бежать еще быстрее.

Впервые в TECHIIA консолидированный бюджет, а WePlay Esports показал сумасшедший рост финпоказателей в 2020 году

Какие антикризисные программы внедрил финдепартамент?

Мы постоянно оптимизируем расходы, но карантин и нестабильность просто подтолкнули к конкретным локальным действиям. Провели переговоры со всеми арендодателями и поставщиками SaaS-решений, получили дисконты или каникулы. Если поставщик услуг хочет остаться с клиентом после пандемии, он пойдет навстречу. Если нет, высока вероятность, что бизнес не переживет карантин, — и кому от этого будет легче?

С клиентами мы поступали аналогично. Так, наша компания Enestech делает облачный сервис для управления компьютерными клубами и кибераренами. Во время локдауна, когда клубы закрылись, она не брала с клиентов деньги за подписку. А еще ввела для некоторых стран новую модель монетизации: продукт можно использовать бесплатно, но с просмотром рекламы.

Во что cегодня вкладывает TECHIIA и почему?

В основном в два направления: newbiz и продуктовые портфели существующих предприятий холдинга, которые сосредоточены вокруг киберспорта, разработки и продажи IT-решений. Мы верим в перспективность esports, поэтому вкладываем в него много ресурсов.

Например, WePlay Esports еще в прошлом году инвестировал в киберспортивную компанию Organization.GG. Мы стали достаточно зрелыми, чтобы привлекать парт­неров, которые умеют делать что-то лучше нас. Покупаем экспертизу, знания и наработки, которые отлично становятся в пазл WePlay Esports. Команде стартапа тоже выгодно: она получает доступ к интеллектуальной машине холдинга, значит, сможет дать большую ценность и пользу рынку. Тем более, что команда партнера сохраняет за собой самостоятельность в принятии решений.

Наш инвестбюджет направлен именно на такие истории. Многие могут прогнозировать рынок, конверсию, цену привлечения, продумать монетизацию. Другое дело — суметь рассмотреть экспертизу, которую ты сможешь соединить с чем-то своим, подключить партнеров и на выходе от 1 + 1 получить не 2, а 4 и больше. Это одна из уникальных способностей TECHIIA и фаундеров.

Что является наиболее выгодным способом сохранить корпоративные финансы?

Мы же финансисты, у нас традиционный консервативный рецепт — пересмотреть планы и скрупулезно относиться к тратам.

Например, мы перешли на формат rolling forecasts: ежеквартально пересматриваем свои пятилетние модели. Финансовая модель нужна акционерам, CEO, финкомандам как отражение через деньги того, что должен сделать бизнес в рамках каждого департамента. Это некий инструмент и контроля, и предвидения, что бизнес идет правильным путем. Нет смысла один раз зацементировать таблицу с планами, а потом говорить: "Эх, как жаль, что не получилось!".

Как работает ваш финансовый департамент и какие существуют правила для сохранения эффективности работы в нынешнее время?

Мы работаем в офисе в обычном режиме. Пандемия — просто внешний фактор, который не повлиял на нашу эффективность. Как и раньше, мы подбираем людей в команду по ценностям. Удаленно или нет, от людей важна вовлеченность и инициативность. Главное, чтобы человеку было не все равно, чтобы он не прятался по углам, а сам брался за задачи.

Каждый делает чуть-чуть больше, чем требует должностная инструкция. Это всегда внутренний вклад в общее дело. Наверно, этот драйв и видение смысла в своей работе сейчас важны как никогда.

Какие навыки для финансовых управленцев сегодня востребованны, учитывая удаленную работу и кризис неэкономической природы?

Я бы не привязывал навыки только к кризису. Моя задача не только внедрять процессы и помогать собственникам в принятии финансовых решений, но и раскрывать потенциал команды. Взамен я спрашиваю про результат. Ожидаю, что команда знает, что стоит за каждой цифрой и какая финансовая цепочка каждого процесса.

Мне нужно ограждать команду от бизнесового хаоса и создавать условия, чтобы они могли проявить свои таланты и включиться в нужный момент в нужный механизм нужным навыком. А иногда от меня требуется просто не мешать им работать.