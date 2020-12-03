Евгений Шевченко, СЕО Carlsberg Ukraine: в любом кризисе есть возможности для роста

Какие продукты преобладают в структуре производства компании?

На долю классического пива приходится 80%, остальное — безалкогольное пиво, пиво специальное, квас и сидр. В ближайшие годы соотношение кардинально не изменится, но на горизонте планирования в несколько десятков лет основным продуктом будет безалкогольное пиво с различными вкусами.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Какие тренды влияют на пивную отрасль в целом и на вашу компанию в частности?

Наша корпоративная стратегия "Паруса’22" следует восьми ключевым трендам, которые глобально влияют на отрасль. Это урбанизация (к 2025 году 90% пива будет потребляться в городах), сдвиг поколений (молодежь считает классическое пиво слишком ортодоксальным напитком), гендерная эволюция (женская аудитория все сильнее влияет на паттерны потребления), цифровизация, усиление значения ЗОЖ, расширение сегментирования продукта, устойчивость и этика (люди хотят покупать у компаний, которые ведут себя ответственно по отношению к обществу и окружающей среде) и политика государственного регулирования.

Какое влияние на компанию оказывает коронакризис?

Его влияние проявляется в трех направлениях. Еще более актуальной стала забота о здоровье и безопасности людей, а скорость и глубина цифровизации существенно выросли. Третий фактор — изменилась цепочка поставок. На рынке произошел сдвиг: сегмент HoReCa из-за карантинных ограничений сжался, а доля торговых сетей стремительно растет.

Какой стиль управления исповедуется в компании, чтобы сделать ее максимально устойчивой в нынешнее время?

Существует много концепций лидерства. Каждый лидер должен владеть набором различных стилей, применяя их в зависимости от ситуации. Например, пандемия COVID-19 вынудила усилить директивный стиль управления. В кризис изменился горизонт постановки задач: сейчас необходимо краткосрочное планирование.

Я апологет концепции естественного лидерства, следуя которой лидер должен фокусироваться на том, чтобы максимально реализовать потенциал людей, которые идут за ним. Люди ожидают от лидера четырех вещей: они хотят чувствовать причастность к тому, что делает компания, хотят видеть искренность со стороны лидера, ощущать собственную значимость для компании и хотят испытывать удовольствие от того, чем занимаются. Все это я стараюсь давать, и пока, как мне кажется, у меня это получается.

Что помогает вам как менеджеру принимать правильные решения в нынешнее турбулентное время?

Опыт и чутье. Чутье — это производная опыта. Я не вглядываюсь в хрустальный шар и не гадаю на картах, мои решения базируются на анализе огромных массивов информации. В условиях неопределенности необходимо максимально расширять каналы получения информации, анализируя глобальные тренды и проецируя их на украинскую реальность. Анализ информации занимает много времени, но это необходимая часть работы в кризис.

Как изменились критерии "правильного" решения? Какие маркеры этого термина стали новыми для управленцев компании?

Критерии как таковые остались прежними. Правильное решение должно основываться на анализе информации и быть результатом обработки различных сценариев развития ситуации. А вот в кризис на первое место выходит борьба с когнитивными искажениями (например, так называемая ошибка подтверждения, когда мы охотнее принимаем информацию, совпадающую с нашими предыдущими знаниями и многие другие). Осознание их существования и влияния на принятие решение становится очень важным. Сейчас, когда зачастую решения необходимо принимать оперативно, игнорирование когнитивных искажений может привести к большому количеству управленческих ошибок.

В нашем сегменте уровень конкуренции очень высок. Достаточно сказать, что сейчас в торговых сетях очень выросло промодавление на пивную категорию

Значит ли это, что сейчас изменился набор критичных навыков высших управленцев?

Пока нет, но все будет зависеть от того, как долго продлится коронакризис: чем дольше, тем сильнее будет востребовано умение анализировать информацию и принимать решения в условиях неопределенности, отбрасывая паттерны, которые существовали в прошлом.

Лидеры будущего — Джек Уэлч или Илон Маск? Является ли эмпатия конкурентным преимуществом?

Ни один из них. Боюсь, оба как лидеры скоро "устареют". С учетом нынешнего усиления директивного стиля управления роль эмпатии на короткое время снизилась, но в долгосрочной перспективе она будет оставаться важным элементом, формирующим образ эффективного лидера.

Что для вас и компании Carlsberg Ukraine означает нынешний кризис?

В кризис всегда есть возможности для роста, поскольку меняются предпочтения потребителей. Сегодня наши покупатели предпочитают супермаркеты каналу HoReCa, все чаще обращают внимание на безалкогольные напитки. Именно этим определяются наши инвестиционные приоритеты.

Возможно ли сейчас заработать не в жесткой конкуренции, а в сотрудничестве, создавая промышленные кластеры и экосистемы?

В нашем сегменте уровень конкуренции очень высок. Достаточно сказать, что сейчас в торговых сетях очень выросло промодавление на пивную категорию. Пиво, которое продается с большими скидками, — это яркий пример бескомпромиссной борьбы между производителями. В состоянии жесткой конкуренции мы будем находиться еще долго, в том числе и в силу требований законодательства. Сотрудничество с другими производителями пива возможно в сфере КСО, так как, объединяя усилия, мы понимаем, что достигнем лучшего результата. Например, вместе с конкурентами мы проводим День ответственного потребления пива.