Fearless growth: как построить HR-стратегию крупного бизнеса в условиях перемен?

За последние годы HR-процессы претерпели существенные изменения с точки зрения инструментов и общего влияния на формирование компаний. Изменения в бизнес-среде заставляют компании, а следовательно и HR-функции, постоянно адаптироваться. Однако роль HR как стратегического партнера бизнеса остается неизменной.

Гибкий подход и управление изменениями никогда не были для нас проблемой, ведь наша компания находится в постоянной трансформации. За последние 5-7 лет мы прошли несколько волн преобразований и изменений бизнес-моделей, самая большая из них — переход из Kraft Foods в Mondelēz International, разделение снекового и кофейного бизнеса. Следующим шагом стало изменение модели управления компанией и переход к категориальному типу, а задача на ближайшее будущее — адаптация этой категориальной модели к локальным потребностям по принципу Local First.

Постоянные изменения — норма, а не исключение из правил для нашей компании, поэтому новое видение, понимание, сопереживание и гибкость стали основными триггерами изменений HR-процессов. Мы постоянно отслеживаем настроение в компании и стараемся предоставить нынешним и потенциальным сотрудникам то, что они от нас ожидают, чтобы компания оставалась лучшим местом работы.

Весь прошлый год мы работали над внедрением новой стратегии, миссии, ценностей и принципов компании. Именно поэтому одной из основных задач HR-функции стало развитие культуры победного роста с ее новым подходом к модели лидерства. Новые ценности требуют изменений в культуре и атмосфере внутри компании, а задача HR-команды — быть драйвером на пути этих изменений. В рамках обновленной HR-стратегии нашими приоритетами в этом году стали:

• Развитие культуры победного роста (Unleash fearless growth). Мы обновили программы лидерских компетенций, среди которых инициативы для руководителей, топ-талантов, а также ежегодные недели развития (Growing Here Weeks), в рамках которых сотрудники делятся опытом карьерных возможностей в компании. Кроме того, мы предоставляем возможность выбрать для себя направление развития, а также коуча или ментора не только из Украины, но и из Европы.

• Культура принятия многообразия и различий (Diversity & Inclusion). Для "Монделис Украина" это не просто программа, а бизнес-стратегия. Исследование компании Cloverpop показало, что диверсифицированные команды более успешны и в 87% случаев принимают лучшие решения, нежели отдельные сотрудники. Поэтому мы создаем атмосферу доверия, уважения и открытости для различных мнений, стилей и опыта, акцентируем на возможности использовать свой персональный подход в работе, ведь сила команды в многообразии. Мы гордимся тем, что в "Монделис Украина" женщин в лидерском составе свыше 50%.

• Гибкость и готовность к быстрым изменениям (Empower Agile organization). Мы работаем с людьми в двух направлениях: be agile и do agile, в рамках которых развиваем навыки думать и действовать быстро, гибко, учиться экспериментировать. Такой подход популяризируем через агентов изменений (agile champions), которые доносят идею agility командам. Кроме того, в 2019 году мы запустили программу "Карьерный навигатор" (Career Navigator), которая помогает получить советы для построения дальнейшей карьеры, и вместе с европейскими коллегами разрабатываем активности, позволяющие коллегам увидеть новые пути для собственного развития. Также сотрудники могут пройти обучение в корпоративном университете на четырех факультетах.

Чтобы оставаться на вершине, компаниям нужно быть гибкими, особенно в турбулентные времена. Мы всегда использовали этот подход, поэтому смогли быстро отреагировать на вызовы и за короткое время адаптировать все бизнес-процессы к реальности. Мы воспринимаем кризисный период как возможность увидеть новые перспективы, в том числе для HR-функции, поработать в нетипичных условиях и использовать те каналы коммуникации и процессы, которые ранее были второстепенными.

Сегодня многие компании переводят своих сотрудников на удаленную работу. Такой формат не новый для нас: мы давно предложили сотрудникам офиса работать до двух дней в неделю из дома. Однако одно дело иметь возможность работать удаленно, а другое — быть вынужденным по независящим от вас причинам. Поэтому мы предложили ряд тренингов, как наладить эффективную работу из дома и поддерживать необходимую рабочую атмосферу. Понимая, что это может быть непросто для наших сотрудников, мы решили сконцентрироваться на следующих ключевых аспектах:

• Постоянная проактивная коммуникация с сотрудниками. В управлении изменениями наша задача — построить коммуникационную стратегию таким образом, чтобы вместе пережить этот этап и перейти к новому более сильными и закаленными. У нас есть четкий план всех коммуникаций и активностей, включающий открытое и своевременное общение с коллегами, регулярные виртуальные встречи, сессии с генеральным директором и руководством компании и т.д. А для неформального общения продвигаем корпоративную социальную сеть, где есть возможность обмениваться мнениями, новостями и фотографиями.

• Забота об эмоциональном здоровье сотрудников. Непрерывный поток информации из открытых источников и большая эмоциональная нагрузка могут спровоцировать стресс. В этот непростой период важно позаботиться о психологическом состоянии сотрудников и помочь адаптироваться к новым условиям. Групповые и индивидуальные сессии с психологом, занятия йогой, которые уже давно доказали свою эффективность и стали популярными, легко могут быть переведены в онлайн-формат. А сейчас мы организуем вебинар для сотрудников офиса и фабрик о том, как справиться с состоянием тревожности.

Уверена, что именно такие подходы к управлению командой, особенно во времена перемен, показывают нас надежным и ответственным работодателем. В этом сейчас и состоит наш основной фокус. Всем хорошо известны наши бренды, такие как Milka, OREO, "Корона" или "Медвежонок Барни", однако немногие наши потенциальные сотрудники знают нас как "Монделис". Поэтому в конце прошлого года мы на глобальном уровне объявили о себе как работодателе, чтобы рассказать о том, каково это — работать в "Монделис", быть частью нашей команды.

Для этого мы путем опросов определили, что наши сотрудники ценят больше всего в компании, какие мы изнутри. И на сегодня наш корпоративный слоган уже хорошо знаком каждому монделизовцу: Мake it! (Делаем это!). Ведь именно в "Монделис" можно производить крутые продукты, реализовывать крутые проекты (make it possible), работать, оставаясь самим собой (make it uniquely yours), и непременно гордиться своей работой (make it with pride). Следующий шаг — рассказать об этом внешним аудиториям и показать, как наша команда преодолевает трудности и становится от этого только сильнее.

Нас ждут времена испытаний, это, думаю, понял каждый. Большинство из нас уже пережили несколько кризисов и знают, как их трансформировать в возможности. Именно поэтому не стоит поддаваться эмоциям, а использовать кризис на пользу компании и сотрудников.

Елена Киор, HR Lead "Монделис Украина"