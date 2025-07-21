Мегаплатина за $167 млрд: Китай начал строительство в Тибете крупнейшей в мире ГЭС

Китай начал строительство в Тибете мегаплотины стоимостью 1,2 триллиона юаней (167 миллиардов долларов) в нижнем течении реки Ярлунг Цангпо, втрое превышающей размер плотины "Три ущелья".

Об этом информирует Delo . ua со ссылкой на публикацию Вloomberg.

Строительство крупнейшей в мире ГЭС обещает экономический толчок для таких секторов, как строительство, производство цемента и стали. Также новый проект станет большим источником чистой энергии и поможет стране достичь своей цели — нулевых выбросов к 2060 году.

Акции китайской энергетической строительной корпорации China Energy Engineering Corp, которая будет реализовать проект, выросли на торгах в Шанхае выросли 10% на торгах в Шанхае, а на бирже в Гонконге подскочили на 51%. Железная руда и китайские товарные фьючерсы на стальную арматуру и горячекатаные рулоны также выросли.

Запуск гидроэлектростанции, стоимость которой, по оценкам, более чем в четыре раза превышает стоимость "Трех ущелий", также несет в себе риски. Плотина может стать источником напряженности между Китаем и Индией, поскольку река Ярлунг Цангпо протекает через Аруначал-Прадеш на северо-востоке Индии и впадает в реку Брахмапутра, а затем течет по территории Бангладеш.

Существуют также экологические опасения по поводу необратимых последствий строительства плотины. В этом районе находится национальный природный заповедник и является одним из самых богатых биологическим разнообразием мест в стране.

Кроме того, строительство ГЭС осложняется трудностями, связанными с доставкой материалов и рабочих на такой отдаленный объект, а также высокой стоимостью прокладки линий электропередачи для подачи электроэнергии в густонаселенные восточные районы Китая. Пекин заявил, что проект не повлияет на территории ниже по течению, и пообещал принять меры по обеспечению безопасности и защиты окружающей среды.

Ранее сообщалось, что китайские государственные компании разрабатывают подводную волоконно-оптическую сеть Интернета стоимостью 500 миллионов долларов США, соединяющую Азию, Ближний Восток и Европу, чтобы конкурировать с подобным проектом, поддерживаемым США.