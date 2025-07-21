Мегаплотина за $167 млрд: Китай розпочав будівництво у Тибеті найбільшої в світі ГЕС

Китай розпочав будівництво в Тибеті мегаплотини вартістю 1,2 трильйона юанів (167 мільярдів доларів) у нижній течії річки Ярлунг Цангпо, що втричі перевищує розмір греблі "Три ущелини".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Вloomberg.

Будівництво найбільшої у світі ГЕС обіцяє економічний поштовх для таких секторів, як будівництво, виробництво цементу та сталі. Також новий проєкт стане великим джерелом чистої енергії, яке, зрештою, може допомогти країні досягти своєї мети — нульових викидів до 2060 року.

Акції китайської енергетичної будівельної корпорація China Energy Engineering Corp, яка втілюватиме проєкт, зросли на торгах у Шанхаї зросли 10% на торгах у Шанхаї, а на біржі у Гонконгу підскочили на 51%. Залізна руда та китайські товарні ф'ючерси на сталеву арматуру та гарячекатані рулони також виросли.

Запуск гідроелектростанції, вартість якої, за оцінками, більш ніж у чотири рази перевищує вартість "Трьох ущелин" також несе у собі ризики. Гребля може стати джерелом напруженості між Китаєм та Індією, оскільки річка Ярлунг Цангпо протікає через штат Аруначал-Прадеш на північному сході Індії та впадає у річку Брахмапутра, яка далі тече територією Бангладеш.

Існують також екологічні побоювання щодо незворотних наслідків будівництва греблі. У цьому районі знаходиться національний природний заповідник, і він є одним із найбагатших біологічним розмаїттям місць у країні.

Крім того, будівництво ГЕС ускладнюється труднощами, пов'язаними з доставкою матеріалів та робітників на такий віддалений об'єкт, а також високою вартістю прокладання ліній електропередачі для подачі електроенергії до густонаселених східних районів Китаю. Пекін заявив, що проект не вплине на території нижче за течією, і пообіцяв вжити заходів для забезпечення безпеки та захисту навколишнього середовища.

Раніше повідомлялося, що китайські державні компанії розробляють підводну волоконно-оптичну мережу Інтернету вартістю 500 мільйонів доларів США, яка з’єднає Азію, Близький Схід і Європу, щоб конкурувати з подібним проектом, який підтримує США.