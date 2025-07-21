В первом полугодии украинцы купили почти 33 тысячи новых авто: какие в лидерах

За первые шесть месяцев 2025 года в Украине было зарегистрировано около 33 тысяч новых легковых автомобилей. Самой популярной моделью стал кроссовер Renault Duster – украинцы приобрели 2480 таких авто.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".

В десятку самых востребованных новых легковушек также вошли Toyota RAV-4 (1668 автомобилей), Hyundai Tucson (995), Toyota Land Cruiser Prado (993) и BYD Song Plus (982).

Среди других популярных моделей – электрокар Volkswagen ID.Unyx (830 авто), кроссовер Skoda Kodiaq (827), седан Skoda Octavia (778), Mazda CX-5 (731) и Volkswagen Touareg (707).

Добавим, в течение июня 2025 украинцы и местные предприятия приобрели 6 тысяч новых легковушек, что на 16% больше, чем в прошлом году. По сравнению с маем, продажи новых авто упали на 9,9%.

В мае 2025 года украинцы приобрели новые автомобили на 14,6% больше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. По отношению к апрелю продажи авто выросли на 11,2%. Среди марок лидируют Toyota, Volkswagen и Skoda.