У першому півріччі українці купили майже 33 тисячі нових авто: яке лідирує

За перші шість місяців 2025 року в Україні було зареєстровано майже 33 тисячі нових легкових автомобілів. Найпопулярнішою моделлю став кросовер Renault Duster — українці придбали 2480 таких авто.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".

У десятку найбільш затребуваних нових легковиків також увійшли Toyota RAV-4 (1668 авто), Hyundai Tucson (995), Toyota Land Cruiser Prado (993) та BYD Song Plus (982).

Серед інших популярних моделей — електрокар Volkswagen ID.Unyx (830 авто), кросовер Skoda Kodiaq (827), седан Skoda Octavia (778), Mazda CX-5 (731) та Volkswagen Touareg (707).

Додамо, протягом червня 2025 року українці та місцеві підприємства придбали 6 тисяч нових легковиків, що на 16% більше, ніж минулого року. Порівняно з травнем продажі нових авто впали на 9,9%.

У травні 2025 року українці придбали нових автомобілів на 14,6% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Відносно квітня продажі авто зросли на 11,2%. Серед марок лідирують Toyota, Volkswagen та Skoda.