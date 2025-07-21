Китай пригрозил ЕС из-за 18-го пакета санкций против китайских банков

Китай обещает принять ответные меры на новый санкционный пакет Европейского Союза, в рамках которого под ограничения впервые попали китайские банки. В Пекине заявили, что эти санкции "серьезно повредили торговым, экономическим и финансовым связям".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что Министерство торговли Китая заявило, что санкции, введенные Евросоюзом, "серьезно повредили торговым, экономическим и финансовым связям" и что оно примет необходимые меры для "защиты законных прав и интересов китайских фирм и финансовых учреждений".

Китайские банки впервые попали под санкции ЕС

Издание напоминает, что 18-й пакет санкций ЕС против России, принятый 18 июля, предусматривает ограничения для двух банков и пяти компаний, базирующихся в Китае. Это первый случай с начала времени полномасштабного вторжения РФ в Украину, когда в список санкций Евросоюза попали финансовые учреждения из КНР.

По данным Европейского совета, под санкции подверглись Heihe Rural Commercial Bank Co. и Heilongjiang Suifenhe Rural Commercial Bank Co. В ЕС считают, что оба банка занимались "обработкой транзакций или предоставлением экспортного финансирования для торговых операций", что позволяло России обходить западные ограничения.

При этом представитель Министерства иностранных дел Китая Лин Цзянь заявлял, что "нормальный обмен и сотрудничество между китайскими и российскими компаниями соответствуют правилам ВТО и рыночным принципам".

Больше о 18-м пакете санкций

18-й пакет санкции содержит:

запрет на операции с газопроводами "Северный поток";

санкции против российского НПЗ в Индии;

ограничение для двух китайских банков, помогающих РФ обходить санкции;

меры против "теневого флота РФ";

ценовой предел на русскую нефть;

полный запрет импорта нефтепродуктов из российской нефти;

санкции против российского фонда прямых инвестиций – удар по карману российских элит;

запрет SWIFT для еще 22 российских банков и фактический запрет всех транзакций;

экспортные ограничения более чем на €2,5 млрд - технологии и критические промышленные товары больше не попадут в РФ;

под санкции попадут 22 компании – российские и иностранные – которые напрямую поддерживают военно-промышленный комплекс России.

Ранее Китай отреагировал на европейские санкции против китайских фирм и призвал ЕС отказаться от двойных стандартов, ведь большинство стран Европы продолжают торговлю с Россией.