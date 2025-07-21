Китай пригрозив ЄС через 18-й пакет санкцій проти китайських банків

Китай обіцяє вжити заходів у відповідь на новий санкційний пакет Європейського Союзу, в рамках якого під обмеження вперше потрапили китайські банки. У Пекіні заявили, що ці санкції "серйозно зашкодили торговельним, економічним та фінансовим зв’язкам".

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що Міністерство торгівлі Китаю заявило, що санкції, введені Євросоюзом, "серйозно зашкодили торговельним, економічним і фінансовим зв'язкам" і що воно вживе необхідних заходів для "захисту законних прав і інтересів китайських фірм і фінансових установ".

Китайські банки вперше потрапили під санкції ЄС

Видання нагадує що 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії, ухвалений 18 липня, передбачає обмеження для двох банків і п’яти компаній, що базуються у Китаї. Це перший випадок від початку часу повномасштабного вторгнення РФ в Україну, коли до списку санкцій Євросоюзу потрапили фінансові установи з КНР.

За даними Європейської ради, під санкції потрапили Heihe Rural Commercial Bank Co. та Heilongjiang Suifenhe Rural Commercial Bank Co. В ЄС вважають, що обидва банки займалися "обробкою транзакцій або наданням експортного фінансування для торгових операцій", що дозволяло Росії обходити західні обмеження.

При цьому речник Міністерства закордонних справ Китаю Лін Цзянь заявляв, що "нормальний обмін та співпраця між китайськими та російськими компаніями відповідають правилам СОТ та ринковим принципам".

Більше про 18-й пакет санкцій

18-й пакет санкції містить:

заборону на операції з газопроводами "Північний потік";

санкції проти російського НПЗ в Індії;

обмеження для двох китайських банків, які допомагають РФ обходити санкції;

заходи проти "тіньового флоту РФ";

ціновий ліміт на російську нафту;

повна заборона імпорту нафтопродуктів з російської нафти;

санкції проти російського фонду прямих інвестицій - удар по кишені російських еліт;

заборона SWIFT для ще 22 російських банків та фактична заборона всіх транзакцій;

експортні обмеження на понад €2,5 млрд - технології й критичні промислові товари більше не потраплять до РФ;

під санкції потраплять 22 компанії - російські й іноземні - які напряму підтримують військово-промисловий комплекс Росії.

Раніше Китай відреагував на європейські санкції проти китайських фірм та закликав ЄС відмовитися від "подвійних стандартів", адже більшість країн Європи продовжують торгівлю з Росією.