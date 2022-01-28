ФОП, фермеры и зарубежные компании: кто и зачем обращается в офис бизнес-омбудсмена

Около 75% жалоб, которые получает офис бизнес-омбудсмена от украинских компаний, поступают от малого и среднего бизнеса. Чаще всего жалуются небольшие строительные фирмы, фермерские хозяйства и физические лица-предприниматели. Об этом сообщил бизнес-омбудсмен в Украине Роман Ващук в интервью НВ.

Он отметил, что из общего числа жалоб 15% приходится на компании с иностранными инвестициями. В частности, поступала жалоба от американской глобальной табачной компании Philip Morris International. Оставшиеся 85% случаев — это заявления украинских компаний.

"Это чтобы люди понимали, что мы не элитарная служба. Часто речь идет о малых строительных фирмах, фермерских хозяйствах, ФОП. У нас есть финансирование от Европейского банка реконструкции и развития, поэтому предоставляем свои услуги бесплатно и этим, в частности, выполняем важную работу для малого и среднего бизнеса", — рассказал Ващук.

На что жалуется бизнес в Украине

Чаще всего в офис бизнес-омбудсмена поступают сообщения о проблемах с налоговой. Ващук объясняет, что это предопределено структурно, потому что налоговая инспекция охватывает почти всех украинцев. Поэтому логично, что неоднозначных ситуаций и проблем всегда много.

"Что до проблем, то теперь они уже не касаются огромных сумм возврата НДС, привычных еще шесть-семь лет назад, — это была самая большая проблема как украинского, так и международного бизнеса здесь", — добавил омбудсмен.

При этом он подчеркнул, что остаются вопросы регистрации табеля налогоплательщика, выполнения судебных решений, когда уже отсудили НДС. Они наиболее многочисленны среди тех жалоб, которые получает офис бизнес-омбудсмена, подытожил Ващук.

Последний раз громкий скандал между налоговой и бизнесом произошел в декабре 2021 года. Речь о "Синэво". Напомним, Центральное межрегиональное управление Государственной налоговой службы Украины по работе с крупными налогоплательщиками провело в компании "Синэво Украина" плановую налоговую проверку. В результате ГНС потребовала от компании уплатить 1,1 миллиарда гривен дополнительного налога.

Тогда в дело вмешался глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. В итоге решили, что Государственная налоговая служба отменит решение о доначислении "Синэво" 1,1 млрд грн налогов и проведет дополнительную проверку с полным соблюдением законодательства и прав налогоплательщика.