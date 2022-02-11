Гендиректор Booking уволил почти 3 тысячи сотрудников службы поддержки через видеообращение

Компания Booking, которая запустила систему интернет-бронирования жилья по всему миру, за один день уволила почти три тысячи сотрудников. Причем, все они узнали о своем увольнении из видеообращения от генерального директора Booking Holdings Гленна Фогеля.

Об этом сообщает издание NL Time.

Booking решила передать на аутсорсинг почти все операции по обслуживанию клиентов. После этого последовало решение об сокращении штата. Для этого гендиректор Booking записал видеообращение в котором сообщил, что часть сотрудников переведут в аутсорсинговую компанию Majorel, а остальных — уволят.

"Booking.com сохранит свои внутренние центры поддержки в Амстердаме и Манчестере (Великобритания). Это позволит Booking.com больше сосредоточиться на стратегических областях конкурентного преимущества, продолжая при этом обеспечивать поддержку клиентов и партнеров мирового класса", — говорится в заявлении Majorel.

То есть те сотрудники, которых не уволили, продолжат работать в Амстердаме и Манчестере, но, как выяснилось, теперь их задачи на работе усложнятся. Они будут решать самые сложные вопросы обслуживания клиентов и могут начать оказывать помощь другим командам внутри компании.

Ранее схожий способ сокращения штата тестировал онователь стартапа Better.com Вишал Гарг. Он уволил по видеоконференции 9% старых сотрудников компании — всего около 900 человек.

Гарг в качестве причин для увольнения глава стартапа указал "рынок, эффективность и производительность". Большинство сотрудников, которым объявили об увольнении, — из США и Индии.